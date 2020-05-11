台南市環保局抽驗飲用水　全部合格民眾可安心飲用

▲台南市環保局定期抽驗自來水水源及飲用水設備水質，檢測結果均符合飲用水水質標準，請民眾安心飲用。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為確保民眾飲水水質，台南市環保局定期抽驗轄內自來水水源及飲用水設備水質，2020年截至4月已執行淨水場水質抽驗12件、自來水監測點抽驗288件及飲用水設備抽驗65件，檢測結果均符合飲用水水質標準，請民眾安心飲用。

市長黃偉哲表示，自來水雖經淨化處理，仍建議煮沸後再行飲用為佳，民眾若擔心自來水有消毒味道，可以煮沸後掀蓋多煮3至5分鐘後味道即可消失。

台南市環保局長謝世傑說，飲用水品質優劣，直接影響全民健康，有鑑於此，環保局為保障水源安全，針對轄內烏山頭、潭頂、曾文、南化、鏡面、楠玉等6處淨水場，每季抽驗大腸桿菌群、氨氮、化學需氧量，另於經淨水場處理後輸往家戶使用管線每月執行72處監測點大腸桿菌群、總菌落數、餘氯、濁度檢測，確保輸送管線水質未受到污染，為住戶飲水嚴謹把關；此外，更積極抽驗台南市轄內公私場所設置飲用水連續供水固定設備，責請其管理單位應依規定定期維護設備並檢測大腸桿菌群做成紀錄揭示，以確保水質安全無虞。

環保局提醒，家戶內的蓄水池、水塔若疏於維護管理，儲存的水可能因沉垢或其他因素造成變質，建議民眾使用之蓄水池、水塔每半年至少清洗1次，儲水設備應加蓋上鎖、過濾設備應定期更換、加裝防蟲網及周圍不堆放雜物等，民眾自主做好儲水設備之萬全管理，喝水更有保障。

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