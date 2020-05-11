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打火弟兄累癱了...台南永康鋼鐵廠悶燒40小時　網打氣：辛苦了

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▲台南市永康區一家鋼鐵廠5月9日凌晨發生火警，面積超過300平方公尺的廢鐵堆起火，火勢難控制但一直悶燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲消防人員長達近40小時「接力戰」滅火，令民眾十分感動，PO臉書社團按讚打氣。（圖／翻攝台南爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區一家鋼鐵廠5月9日凌晨發生火警，廠區冒出大量濃煙，起火的是面積超過300平方公尺的廢鐵堆，火勢難控制但難以撲滅一直悶燒，消防人員接力滅火，直到10日下午才撲滅殘火，長達近40小時「接力戰」，警消、義消都累癱了，尤其是10日是母親節，民眾對此十分感動，PO臉書社團按讚打氣。

▲台南市永康區一家鋼鐵廠5月9日凌晨發生火警，面積超過300平方公尺的廢鐵堆起火，火勢難控制但一直悶燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局表示，5月9日凌晨3時46分據報，永康區正南一街1處鋼鐵廠廢鐵堆發生火警，總共出動3梯次派遣鹽行等8分隊，連大隊部計25車55人前往搶救，大批消防人車集結區設於工廠大門口；現場燃燒廠房堆放廢鐵堆，面積約300平方公尺，無人受傷受困。

▲台南市永康區一家鋼鐵廠5月9日凌晨發生火警，面積超過300平方公尺的廢鐵堆起火，火勢難控制但一直悶燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康區一家鋼鐵廠5月9日凌晨發生火警，面積超過300平方公尺的廢鐵堆起火，火勢難控制但一直悶燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康區一家鋼鐵廠5月9日凌晨發生火警，面積超過300平方公尺的廢鐵堆起火，火勢難控制但一直悶燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員布多條水線全力搶救，清晨4時58分火勢控制，但仍一直燜燒無法撲滅，廠方徵調2部挖土機到場協助開挖找尋火點滅火，但由於面積太大，消防人員仍一面開挖，並進行殘火處理，但從9日凌晨3時多，至10日下午才完成撲滅殘火，在長達近40小時的滅火過程，消防局採接力方式，分批支援滅火，警消、義消都累癱了。

▲台南市永康區一家鋼鐵廠5月9日凌晨發生火警，面積超過300平方公尺的廢鐵堆起火，火勢難控制但一直悶燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場民眾眼見警消、義消弟兄不眠不休辛苦打火，拍下畫面貼在臉書社團，提醒大家「這種炎熱天氣，當我們在家休息吹冷氣時，他們還在處理餘火，當我們在跟媽媽過母親節時，他們在現場繼續奮鬥……，有人嫌消防太閒，看不起消防，可有困難，需要救援時又稱消防是英雄……」。許多民眾感謝消防員與義消為了民眾不眠不休搶救火勢十分感動，PO文在臉書社團，也贏得許多網友按讚。網友紛紛留言：「苦打火的所有消防員辛苦了」、「昨半夜要去888唱歌，還要遶道哪。辛苦了警消！」、「昨天中午經過，煙超大的...」、「 這麼熱的天氣還要馬拉松式救火…...萬分感恩！」、「 裡面應該有易燃性化學品吧！」、 「辛苦了各位打火兄弟們」、「 感恩，辛苦了」…。

▲▲消防人員長達近40小時「接力戰」滅火，令民眾十分感動，PO臉書社團按讚打氣。（圖／翻攝台南爆料公社，下同）▲▲消防人員長達近40小時「接力戰」滅火，令民眾十分感動，PO臉書社團按讚打氣。（圖／翻攝台南爆料公社，下同）

據了解，這面積超過300平方公尺的廢五金內，是廢鐵夾雜有塑料、雜物，所以悶燒增加打火困難，空氣中也瀰漫著塑膠味，消防局總共出動25車、115人次進行滅火，因火場溫度高，即使滅火了，還要留人車警戒，防範復燃，幸好沒有釀災及造成人員傷亡。

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