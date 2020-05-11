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台南赤崁園區發現大面積考古遺跡　文化團體：要地上遺跡不要地下停車場

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▲台南市赤崁文化園區新建工程，過程中發現大面積的考古遺跡，可說是台南近年發現最大面積的舊聚落紋理。（圖／市府提供）

▲台南市赤崁文化園區新建工程，過程中發現大面積的考古遺跡，可說是台南近年發現最大面積的舊聚落紋理。（圖／市府提供）

記者林悅／台南報導

台南市赤崁文化園區新建工程，過程中發現大面積的考古遺跡，可說是台南近年發現最大面積的舊聚落紋理，台南文化守護行動聯盟、台南市文化資產保護協會都表示反對刨除地下珍貴的百年文化資產，而興建的新興文化園區，台南市文化資產管理處則表示，5月13日將邀請委員現勘，進一步討論未來的處理方向。

台南文化守護行動聯盟表示，自2019年即持續關切成功國小校地與赤崁文化園區，小學重建及地下停車場的興建議題，台南文化守護行動聯盟指出，成功國小校舍好好的，卻選擇重建並刨除地下珍貴的百年文化資產，而興建的新興文化園區，是不正確的選擇。

▲台南市赤崁文化園區新建工程，過程中發現大面積的考古遺跡，可說是台南近年發現最大面積的舊聚落紋理。（圖／市府提供）

台南文化守護行動聯盟指出，府城的地下有許多寶藏，處處可見的是珍貴文化遺址與珍貴文化資產，向下挖掘肯定到處都是寶，不難看出這些「聽話配合政府的委員」，心中的標準會隨著射箭畫靶的來設定目標物是否被保留！該聯盟呼籲台南市政府，應該用更開放的態度與視角，將許多珍貴的文化資產一一呈現給世人，這不僅僅是台南市的文化資產，更是全台灣的文化資產，因為台灣最早的城市，就是在府城台南！

據了解，台南古蹟眾多，幾乎都在舊城區，除了安平外，假日想要暢遊各古蹟景點幾乎行不得。為解決赤崁樓交通問題，市府相中百年老校成功國小興建地下停車場，沒想到挖出遺構。

市府為讓赤崁文化園區與環境更為融合，市府預計投下6、7億元經費，由文化局等單位共同合作，提出成功國小和赤崁樓古蹟間文化教育空間整體縫合計畫，希望營造優質文教園區，再現赤崁歷史風華。文化局表示，孔廟文化園區有濃郁儒學氛圍，為台南帶來新亮點，赤崁樓旁成功國小具有百年學風，如果加以重現，可以將赤崁文化園區打造成結合古蹟和文教的特色園區，再現歷史風華。

文化局指出，赤崁樓為府城市街的起點，區內古蹟眾多，擁有許多庶民美食、傳統工藝，園區卻因位處繁華商業及觀光旅遊中心，人車來往絡繹不絕，停車需求大，周邊交通秩序壅塞，停車空間不足，早在多年前就不斷提出不同規劃案，但延宕不決，此次希望透過周遭空間重新規劃，除了解決停車問題，也讓成功國小和赤崁樓古蹟間的文化教育空間整體縫合。

該規劃案目前規劃成功國小重新整建，所有校舍集中於北區，並興建地下停車場，南側和東側空間開放與赤崁樓整體規劃共用，將赤崁東街設為徒步區。文化局認為，新規劃除了可改善目前民族路交通擁擠情況，並透過植栽綠化都市的手法，弱化停車所帶來的景觀衝擊。

▲台南市赤崁文化園區新建工程，過程中發現大面積的考古遺跡，可說是台南近年發現最大面積的舊聚落紋理。（圖／市府提供）

但成功國小地下遺構調查試掘，卻發現疑似台南縣署遺跡，這被文化人士認為是台南最大面積的舊聚落紋理，而大力反對相關工程進行。除台南文化守護行動聯盟PO文表示反對，台南市文化資產保護協會也出聲表達反對之意，台南市文化資產保護協會呼籲，「寧可要地上的遺跡不要地下停車場」，因為停車場可被取代，文化資產卻是無可取代的，台南即將建城400周年，不希望古蹟都被開發剷除。

▲台南市赤崁文化園區新建工程，過程中發現大面積的考古遺跡，可說是台南近年發現最大面積的舊聚落紋理。（圖／市府提供）

赤崁文化園區新建工程發現地下珍貴的百年文化資產，日前在民代關切施工進度入內了解下，才讓大面積的考古現場曝光，新建工程2018年底動工後，就挖到地下古蹟而停工，目前除了成功國小校舍地下，在赤崁樓東側、成功國小操場以南，原本是赤崁停車場的用地上，都挖出大面積的遺跡。

▲台南市赤崁文化園區新建工程，過程中發現大面積的考古遺跡，可說是台南近年發現最大面積的舊聚落紋理。（圖／市府提供）

台南市文化局表示，該片遺址面積大約50乘80公尺，地面上可以看到清代與日治時期搭建上去的建物地基，除了一棟棟相鄰的民宅、民宅內的瓦甕，還可以看到清代特殊的紅磚砌牆，現場並有完整的水溝設施，研判可能是日治時期衛戍病院的結構。這部分將在5月13日邀請古蹟審議委員現勘。此外，在北側成功國小校舍部分，文化局表示，有挖出成功國小前身日本公學校的地基，還有一口清代的古井，磚砌相當特別，另有史前灰坑，由於是施工範圍內，經過委員審議，將全面清出，另做保存。

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