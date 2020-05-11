住宅可否堆積資源回收？桃園大火燒出問題　詹江村請市府通盤檢討

▲大火燒出住宅可否堆積資源回收？市議員詹江村質問環保局長呂理德。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

一把火，燒出住宅堆積大量資源回收，環保局該如何執法的問題？桃園市議員詹江村11日於市政總質詢中指出，桃園區10日清晨發生一起透天厝大火，造成靠收資源回收維生的簡姓低收入戶一家1死1傷不幸事件。由於該宅門前堆積大量資源回收物，影響住宅安全，且類似把住宅充做資源回收站的情形還有多起，要求市府通盤檢討。

▲市長鄭文燦表示，騎樓堆積雜物，可予以處罰，而住家內堆積雜物雖法規尚未規範。（圖／翻攝自網路）

詹江村說，類此住宅堆放資源回收物情形，並非只有10日發生火警的那起，在桃園區其他里還有多起，要求市府重視。市長鄭文燦表示，騎樓若是堆積雜物，可予以處罰，而住家內堆積雜物雖法規尚未規範，但請環保局針對住家實際從事資源回收行為者，會造成住家公害者，進行稽查，稽查時若發現超過家中儲存範圍，則研議法規進行裁罰。環保局長呂理德表示後續將依市長指示辦理。

詹江村指出，桃園區日前發生死傷火警，主因是在騎樓、室內堆積大量的資源回收物，里長曾向市府反映住家附近堆放雜物易生災源，而市府單位皆認為非其主責業務無法可管，打1999市民諮詢熱線沒用，環保局、警察局互推責任，直至該宅發生火警，造成死傷事件，使住宅到底能不能堆積資源回收物，引發熱議。

▲桃園區透天厝大火，燒出住宅可否堆積資源回收問題？（圖／翻攝自網路）

據指出，桃園市桃園區10日清晨發生的透天厝大火，地點位於桃園區中山路緃貫路上的一戶住家，該住宅76歲的簡姓住戶和其66歲的劉姓妻子，育有4名子女，皆領有身心障礙手冊、為列冊低收入戶補助弱勢戶，房子是親戚借其居住，一家生活全靠簡姓住戶撿拾資源回收維生，因此住處堆積大量回收物。

▲簡姓住戶認為，一樓堆放的資源回收都很有價，拒絕清除。（圖／翻攝自網路）

事發後，桃園區中信里長王震宇會同社工、警方與簡姓住戶溝通，希望將屋前堆積的資源回收物清除，因簡姓住戶堅持該些資源回收物都很有價，未表同意作罷！社工希望他子女送醫，簡也不同意。

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