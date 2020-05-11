台南義警張文鎰協助緝捕竊盜犯　三分局長頒獎表揚

▲義警張文鎰熱心公益，協助維護治安，義行可風，台南市警三分局長許坤田，公開表揚，以表彰其急公好義義舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局長安所5月3日受理民眾報案住宅遭竊，經員警調閱比對附近監視器紀錄，鎖定犯嫌身分及動態，並於中西區發現所騎乘的機車，義警張文鎰主動支援所長黃俊榮，於該處徹夜埋伏守候，到翌日上午11時許，順利緝捕竊嫌到案。

義警張文鎰海陸退役，年近半百，依舊體格精壯，加入安南區義警中隊行列10餘年，目前配置於市警三分局長安所小隊；張男在其工作之餘，即使未編排協勤，也經常主動至長安所，協助值班員警接聽電話、為民服務，配合巡邏勤務時，更能在員警巡簽巡邏箱時，在旁保持警戒、隨時注意可疑，對派出所的員警而言，他的協勤是一種溫暖、安全的存在。

長安所轄管安南區公親、總頭、布袋、長安等4里，員警數僅9人，警力相對有限，因此長期以來，均有賴該所配置的義警、民防小隊及轄內公親、總頭等社區巡守隊等民力，共同維護社區治安，守護鄰里安全，甚至在災害防救、疫情防治工作上，都發揮了很大的功效。

台南市警三分局許坤田分局長，11日上午特別公開表揚義警張文鎰，頒贈獎狀、禮券，表彰協助破獲竊盜案的義舉，也藉此感謝所有參與治安維護工作的民力組織，在社區的各個角落，默默的守護著社區安全。

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