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你噴我洗！罷韓團體夜襲人行道噴水「666投票罷」　高市府半夜派員洗白

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▲台灣基進8日深夜到四維行政中心噴磚道 。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進8日深夜到四維行政中心噴磚道，留下「666投票罷」等字樣  。（圖／台灣基進提供）

記者洪靖宜／高雄報導

台灣基進8日深夜前往四維行政中心「洗地板」宣傳罷韓活動，以強力水柱清洗磚道，留下「666投票罷」等字樣，喊出要讓韓國瑜難以消除罷韓的聲音，不過據現場人員表示，當時現場員警就來了一大批人，表示指出他們違反社維法，且字樣噴完，約2個小時後，就發現高市府派員到場清除掉地板上字樣。

▲台灣基進8日深夜到四維行政中心噴磚道 。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進8日深夜到四維行政中心噴磚道 。（圖／台灣基進提供）

發起此活動的台灣基進高雄黨部新聞部主任黃柏翔表示，為了反制韓國瑜市府選擇性執法，封殺罷韓聲音，先前Wecare高雄以牆面投影方式，設立了拆不了的看板，台灣基進這次也以洗地板刻字的方式，要讓市長難以消除罷韓的聲音。洗地板的方式不僅沒有違法，也不會破壞公物，更顧及宣傳效果，連市長上班經過都可以看到，也要讓韓國瑜知道民意已經兵臨城下。

▲台灣基進8日深夜到四維行政中心噴磚道 。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進指出市府立刻派員來將字樣清除掉 。（圖／台灣基進提供）


不過，台灣基進於深夜時到四維行政中心外頭清洗磚道，卻引來警方高度關注，據現場人員表示，當時大批員警到場，警方指出此行為已經違反社維法；轄區苓雅分局表示，此案是經由民眾報案後，警方派員趕到現場，因為以發電機及噴水槍聲響極大，而由員警在場勸導制止，口頭告知若持續以高壓水槍沖洗地板恐違反社會秩序維護法第72條第3款之「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧」之虞。

▲四維行政中心磚道罷韓字樣已經被清除 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲9日一早已經看不見罷韓字樣，但隱約能看出些許痕跡。（圖／記者洪靖宜攝）

另外，台灣基進工作人員約凌晨12點半離開現場，約2點多就出現有清潔隊到場清洗地板，全程都被民眾拍了下來，記者一早實地到現場，確實已經看不見字痕。據了解，是高市府同仁到場把字樣清掉，高市府副發言人白喬茵說，平時政治團體發文宣品，市府都是尊重表達意見自由，但政治團體發揮創意同時，可以體會清潔人員辛苦，清潔路面維持市容很辛苦。

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