韓國瑜的愛心包來了！　高雄3萬2千戶會收到「米、餅、罐頭」

▲高雄市長韓國瑜親贈防疫暖心包 。（圖／高市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

新冠肺炎疫情蔓延，對各行各業的衝擊顯見，基層非常辛苦，社會弱勢更是生活不易，高雄市長韓國瑜8日特別到旗津關懷兩戶中低收入戶的生活情況、日常需求，並致贈社會局精心準備的「防疫暖心包」，內含米麵、餅乾、即時飲、罐頭等物資，協助弱勢族群度過艱困時刻。

▲高雄市長韓國瑜到旗津關懷兩戶中低收入戶的生活情況。（圖／高市府提供）

高雄市長韓國瑜特意選在母親節前夕，到旗津關懷兩戶中低收入戶的生活情況，其中到林女士的家庭，關心兩個小孩的課業，了解疫情對工作的影響，並對辛苦的媽媽致上敬意；另也到夏先生家裡，詢問工作及身體健康狀況，提醒獨身生活要保重。韓國瑜表示，照顧弱勢是政府的首要工作，有任何問題及需求，都請立即尋求在地區里長及里幹事的幫忙，更叮嚀社工們要熱心關懷，讓弱勢族群能處處感受到溫暖。

▲高雄市長韓國瑜到旗津關懷兩戶中低收入戶的生活情況。（圖／高市府提供）

高雄市政府表示，與中央齊心出力，共同加強照顧弱勢者，中央加發弱勢補助，高市府發放「經濟弱勢族群防疫暖心包」，內含米麵、餅乾、即時飲、罐頭等民生必需物資，給低收入戶及中低收入戶，8日開始分批配發，預計將有3萬2千戶經濟弱勢家戶受惠。

時間對我們來說完全沒用！