小黃紓困最多領6萬！但運將收入少一半　吐心聲「怎麼會夠」

▲計程車司機補助6萬，但運將嘆其實不夠。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

受到新冠肺炎肆虐，觀光運輸業大受打擊，交通部針對計程車司機推出多項補助，包括薪資、油料、培訓補貼，每名司機最多可領6萬元。不過外界質疑6萬太多，甚至有人喊出「拒搭」，這也讓高雄市計程車客運商業同業公會理事長甘光華嘆不是每個人都能領到，且因疫情關係，司機收入少了約五成，大家日子都難過，「6萬當然不夠！怎麼會夠」。

新冠肺炎疫情肆虐，交通部針對運輸業推出多項紓困計畫，同時祭出人才培訓補助計畫，提供業者在淡季增強人員素質。交通部長林佳龍表示，計程車司機包括薪資、油料、培訓、車貸等補貼，每人最多可領6萬元補助，不過外界質疑6萬太多，甚至有人喊出拒搭，雖交通部長林佳龍表示，不需要污名化司機，但處在基層的司機們依然苦不堪言。

高雄市計程車客運商業同業公會理事長甘光華指出，交通部祭出此補貼政策，不是真的每個人全領6萬，而是薪資補貼3萬，另油料補貼6個月約1萬2，以及只有參加培訓課程150小時，才可領1萬8960元的補貼，全部加一加才會有6萬元，也不是所有人都有時間去上課，去上課的時間就沒辦法跑車。

「6萬當然不夠！怎麼會夠」甘光華也說，從過年時生意就開始變差，司機收入幾乎是少了五成，若是一天收入以1千元來計算，一個月約3萬，現在直接少了一半，大家肩上還有車貸家計等負擔，大家日子都過得很苦，短時間民眾消費信心還沒恢復，也無法預測何時能恢復過往，只希望政府相關補貼政策能再延長，幫助計程車業度過難關。

時間對我們來說完全沒用！

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