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關鍵還是韓國瑜！若罷免成功後提訴訟…恐讓高雄到2022年前「都是代理市長」

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▲▼ 韓國瑜市長參加重劃區通車典禮 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市長韓國瑜面臨罷免危機。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

距離6月6日罷免高雄市長韓國瑜投票只剩下不到1個月的時間，罷韓、挺韓陣營展開了激烈交鋒，不論是在網路上大打口水戰，還是在現實放廣告、以強力水柱洗地板等方式，都讓罷免話題越來越熱烈。但假設罷免韓國瑜案通過，只要韓國瑜提出選舉訴訟，且以二審終結的話，由行政院指派的代理人將可代理至2022年任期屆滿。

根據《公職人員選舉罷免法》第90條規定，罷免若需要通過則需要符合兩個條件：一、有效同意票數多於不同意票數，二、同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上；根據2018年縣市長選舉，高雄市選舉人數約228萬1692人，代表罷免案若要通過，至少要57萬423人投下同意票。

▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜在2018年九合一大選中，以近54％得票率當選高雄市長。（資料圖／記者屠惠剛攝）

而根據《公職人員選舉罷免法》第91條規定，罷免案經投票後，選舉委員會應於投票完畢7日內公告罷免投票結果；罷免案通過者，被罷免人應自公告日起解除職務。換言之，若有超過57萬423名高雄公民投下同意罷免票，韓國瑜最快在6月12日被解職。

依照《公職人員選舉罷免法》第91條規定，前項罷免案通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告日起3個月內完成補選投票，代表9月12日前須舉行高雄市長補選；而根據《公職人員選舉罷免法》第92條規定，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人，其於罷免案進行程序中辭職者亦同。

至於韓國瑜被罷免後，高雄市長職缺該由誰來替補？據《地方制度法》第82條規定，直轄市長若辭職、去職或死亡，該職缺由行政院派員代理，且應自事實發生日起3個月內完成補選；但若相關人等提起罷免訴訟，則在訴訟程序終結前，不得舉行補選。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢VS陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲假使韓國瑜被罷免，則由行政院派員代理高雄市長一職。圖為行政院副院長陳其邁（左）、行政院長蘇貞昌（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

值得一提的是，如果罷免案通過，韓國瑜可以依照《公職人員選舉罷免法》第124條規定，在罷免投票結果公告日起30天之內，以被罷免人為被告，向管轄法院提起罷免案通過無效之訴。

一旦韓國瑜提出選舉訴訟，根據《公職人員選舉罷免法》第127條規定，罷免訴訟設選舉法庭，採合議制審理，並應先於其他訴訟審判之，以二審終結，並不得提起再審之訴。各審受理法院應於6個月內審結。換言之，如果韓國瑜提出選舉訴訟，因不服第一審判決而上訴，從一審至二審時間加總起來，至少長達1年。

重要的是，韓國瑜的選舉訴訟長達1年的話，將會至2021年6月才審結，屆時距離2022年縣市長選舉不到2年時間。依照《地方制度法》第82條規定，若在補選中獲勝而出任的人，其未來任期不足2年的話，就不會舉行補選，而是由代理人代理至該屆任期屆滿為止。

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜在2020年總統大選中落敗後，緊接而來的就是罷韓風暴。（圖／記者林敬旻攝）

假使韓國瑜被罷免，他不提出選舉訴訟的話，會先由行政院派員代理高雄市長一職，直到3個月內完成高雄市長補選後。但如果韓國瑜選擇提出選舉訴訟，且不服一審判決而上訴，因為一審到二審時間加起來，要到2021年6月才審結，距離2022年縣市長選舉不到2年，所以就不會再舉辦高雄市長補選，會讓行政院派出的代理高雄市長當到2022年選舉結束後，這意味著高雄市長到2022年底都會是代理市長。

不過，若韓國瑜提出選舉訴訟，根據《公職人員選舉罷免法》第124條規定，罷免案通過經判決無效，被罷免人職務應予恢復，但無法恢復者不在此限。代表韓國瑜若被罷免成功，可是韓國瑜提出選舉訴訟，且管轄法院認定該罷免通過無效，那韓國瑜就可以恢復高雄市長職位。

但上述法律都是以「假使韓國瑜被罷免成功」為前提，關鍵還是在罷免是否能成功。若一開始投下同意罷免票的高雄市民數就不足57萬423人，那根據《公職人員選舉罷免法》第92條規定，在韓國瑜任期結束前，都不得再對韓國瑜提罷免案。

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