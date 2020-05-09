大陸金援韓國瑜選舉？ 國台辦：民進黨製造綠色恐怖

▲北檢查出大陸有金援韓國瑜。（資料照／記者陳崑福攝）

記者任以芳／北京報導

台北地檢署昨8日發布消息，首度清查大陸國台辦金援國民黨和韓國瑜總統大選選舉的證據，起訴長沙合協會長林懷等7人，國台辦發言人馬曉光今（9日）表示，「民進黨當局的所作所為毫不奇怪，實質是破壞兩岸關係，危害台胞利益，製造綠色恐怖」

馬曉光說，「近段時間以來，民進黨當局的卑劣行徑不斷升級，他們為謀求一黨之私，編造各種罪名處罰在大陸的台商台胞，以各種無端藉口打壓，參與兩岸交流合作的台灣團體和人士。」只要所持立場與民進黨當局不同，就會受到鋪天蓋地的打壓，製造「綠色恐怖」，引起台灣民眾人人自危。

▲中華婦聯會理事長何建華先前已因召待旅遊賄選被起訴。（圖為資料照／記者游宗樺攝）

據了解，大陸長沙台胞投資企業協會林懷會長、副會長佟建華，中華婦女聯合會理事長何建華等7人，去年總統大選為了幫韓國瑜及國民黨造勢拉票，在長沙華天大酒店舉辦大型餐會，宴請560多名台商、台生，並安排1000多間酒店住宿、另補助台幣6000多元的返台機票。並向國台辦申請獲得經費補助636萬多元，台北地檢署根據相關餐會計畫、機票名單等證據，8日依違反《正副總統選罷法》起訴。

林懷等人看到檢調蒐證的相關文件、影照檔案，坦承收國台辦資助，為國民黨、韓國瑜助選，但無法證明返台民眾投票意向有因此改變，根據檢察官相關事證，認定林懷等人涉犯《正副總統選罷法》、《公職人員選罷法》。有法界人士指出，因總統大選投票日在1月11日舉行，若是再晚個4天，這7名被告可能會再觸犯1月15日才公告施行的《反滲透法》。

對此，國民黨則是強調，「活動是大陸台商自發性行為，並且反對任何賄選行為，更反對任何人在對岸或其他外國勢力的贊助下，進行競選。」目前，這起案件事實真相有待法院最後調查。

