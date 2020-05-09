國台辦批賄選案「綠色恐怖」　陸委會：台灣是法治國家

▲台灣2020年1月舉行總統大選前，大陸各地都有台商舉辦鼓勵返鄉的投票晚會活動，但湖南長沙台商所舉辦的大會，被台北地檢署清查有大陸台辦資金介入、賄選支持特定候選人等嫌疑。圖為高雄市長韓國瑜總統大選敗選。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

「湖南台辦涉賄選案」持續在兩岸發酵！對於大陸國台辦指稱，這是民進黨刻意製造綠色恐怖，我陸委會今天聲明強調，中華民國是法治國家，對於涉及違法的案件，都是由司法機關依據法律獨立審判，認為中共方面蓄意分化、意圖離間的行徑，才是破壞兩岸關係、危害台商利益的主因。

據了解，台北地檢署8日發布消息稱，首度清查大陸國台辦金援國民黨和韓國瑜總統大選選舉的證據，並已起訴湖南長沙台協會長林懷等7人；國台辦發言人馬曉光今（9日）表示，「民進黨當局的所作所為毫不奇怪，實質是破壞兩岸關係，危害台胞利益，製造綠色恐怖。」

▲我陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

對此，陸委會9日午後發表聲明，回應大陸國台辦說法，表明中華民國是法治國家，且法律對於犯罪行為的構成、案件的偵審，以及當事人的權益保障，都有明確而完整的規範，沒有所謂「編造罪名處罰」台商或「無端借口打壓」兩岸交流人士的問題。

陸委會進一步指出，舉世皆知中共對我統戰滲透干預的情形相當嚴重，屢屢運用各種手段企圖干涉、介入我民主選舉，政府國安部門長期以來都嚴密掌握相關情事、適時因應，對於涉及違法的案件也都依法查處。

陸委會呼籲，國人應注意遵守法律規範，避免受人利用威迫，從事危害民主法治的行為；也要正告中國大陸應正視兩岸現實，尊重及學習台灣的民主選舉制度，切勿介入台灣選舉及干預台灣內部事務。

據了解，大陸長沙台胞投資企業協會林懷會長、副會長佟建華，中華婦女聯合會理事長何建華等7人，去年總統大選涉嫌為了幫韓國瑜及國民黨造勢拉票，在長沙華天大酒店舉辦大型餐會，宴請560多名台商、台生，安排1000多間酒店住宿、另補助台幣6000多元的返台機票，並向國台辦申請獲得經費補助636萬多元，台北地檢署根據相關餐會計畫、機票名單等證據，8日依違反《正副總統選罷法》起訴。

▲何建華（藍衣女士）先前曾因帶團赴陸旅遊，涉嫌違反選罷法遭檢調約談，後經北檢複訊後裁定無保請回。（圖／記者游宗樺攝）

林懷等人看到檢調蒐證的相關文件、影照檔案，坦承收國台辦資助，為國民黨、韓國瑜助選，但無法證明返台民眾投票意向有因此改變，根據檢察官相關事證，認定林懷等人涉犯《正副總統選罷法》、《公職人員選罷法》。有法界人士指出，因總統大選投票日在1月11日舉行，若是再晚個4天，這7名被告可能會再觸犯1月15日才公告施行的《反滲透法》。

對此，國民黨回應稱，「活動是大陸台商自發性行為，並且反對任何賄選行為，更反對任何人在對岸或其他外國勢力的贊助下，進行競選。」目前，這起案件事實真相有待法院最後調查。

►「即日起，我退出老化黨。」