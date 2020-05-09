　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

國台辦批賄選案「綠色恐怖」　陸委會：台灣是法治國家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲韓國瑜總統敗選。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣2020年1月舉行總統大選前，大陸各地都有台商舉辦鼓勵返鄉的投票晚會活動，但湖南長沙台商所舉辦的大會，被台北地檢署清查有大陸台辦資金介入、賄選支持特定候選人等嫌疑。圖為高雄市長韓國瑜總統大選敗選。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

「湖南台辦涉賄選案」持續在兩岸發酵！對於大陸國台辦指稱，這是民進黨刻意製造綠色恐怖，我陸委會今天聲明強調，中華民國是法治國家，對於涉及違法的案件，都是由司法機關依據法律獨立審判，認為中共方面蓄意分化、意圖離間的行徑，才是破壞兩岸關係、危害台商利益的主因。

據了解，台北地檢署8日發布消息稱，首度清查大陸國台辦金援國民黨和韓國瑜總統大選選舉的證據，並已起訴湖南長沙台協會長林懷等7人；國台辦發言人馬曉光今（9日）表示，「民進黨當局的所作所為毫不奇怪，實質是破壞兩岸關係，危害台胞利益，製造綠色恐怖。」

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲我陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

對此，陸委會9日午後發表聲明，回應大陸國台辦說法，表明中華民國是法治國家，且法律對於犯罪行為的構成、案件的偵審，以及當事人的權益保障，都有明確而完整的規範，沒有所謂「編造罪名處罰」台商或「無端借口打壓」兩岸交流人士的問題。

陸委會進一步指出，舉世皆知中共對我統戰滲透干預的情形相當嚴重，屢屢運用各種手段企圖干涉、介入我民主選舉，政府國安部門長期以來都嚴密掌握相關情事、適時因應，對於涉及違法的案件也都依法查處。

陸委會呼籲，國人應注意遵守法律規範，避免受人利用威迫，從事危害民主法治的行為；也要正告中國大陸應正視兩岸現實，尊重及學習台灣的民主選舉制度，切勿介入台灣選舉及干預台灣內部事務。

據了解，大陸長沙台胞投資企業協會林懷會長、副會長佟建華，中華婦女聯合會理事長何建華等7人，去年總統大選涉嫌為了幫韓國瑜及國民黨造勢拉票，在長沙華天大酒店舉辦大型餐會，宴請560多名台商、台生，安排1000多間酒店住宿、另補助台幣6000多元的返台機票，並向國台辦申請獲得經費補助636萬多元，台北地檢署根據相關餐會計畫、機票名單等證據，8日依違反《正副總統選罷法》起訴。

▲▼何建華帶團赴陸旅遊，涉嫌違反選罷法遭檢調約談，經北檢複訊後裁定無保請回。（圖／記者游宗樺攝）

▲何建華（藍衣女士）先前曾因帶團赴陸旅遊，涉嫌違反選罷法遭檢調約談，後經北檢複訊後裁定無保請回。（圖／記者游宗樺攝）

林懷等人看到檢調蒐證的相關文件、影照檔案，坦承收國台辦資助，為國民黨、韓國瑜助選，但無法證明返台民眾投票意向有因此改變，根據檢察官相關事證，認定林懷等人涉犯《正副總統選罷法》、《公職人員選罷法》。有法界人士指出，因總統大選投票日在1月11日舉行，若是再晚個4天，這7名被告可能會再觸犯1月15日才公告施行的《反滲透法》。

對此，國民黨回應稱，「活動是大陸台商自發性行為，並且反對任何賄選行為，更反對任何人在對岸或其他外國勢力的贊助下，進行競選。」目前，這起案件事實真相有待法院最後調查。

►「即日起，我退出老化黨。」

ET快訊
被家人逼「一定要自然產」！她從5F跳下一屍兩命　護士慘背鍋
快訊／八里渡船頭驚見男女陳屍樹林
路易莎「10人桌堆滿書」不見人！一看扯炸…連衛生紙都set好
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京隔離日記／無法回家的母親節 與疫同行...「他們」三個月沒見家人

兩岸條例刪「國家統一」 國台辦：在謀獨的道路上飆車 極其危險！

被逼「一定要自然產」...她3年前5F跳下一屍兩命！底層護士慘背鍋

100多頭中華白海豚湛江海域現身　曾差點列入「藥用動物」惹議

國台辦批賄選案「綠色恐怖」　陸委會：台灣是法治國家

回覆金正恩「熱情友好」口信　習近平：深表感謝並高度評價

陸全面開放餐館超商　國務院：限流、預約開放影劇院

港大最新發現：「混合療法」更能抑壓新冠病毒！能加快病人出院

第13屆珠海航展11/10舉行　俄空軍「勇士飛行隊」攜蘇-30登場

清秀男左腹有20cm刀痕！抖出恐怖器官交易...廢棄廠房內「被摘掉腎臟」

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

沒在Set的！超瞎母親節街訪 老媽整天耍廢...煮飯靠外勞？

楊謹華露營「洗澡會lonely嗎？」　夏于喬傻眼：一定要老公跟妳洗？

交大400坪「12舍交誼廳」大改造　鬼城變酒吧！網：誇張美爆羨慕死

阿嬌和賴弘國婚姻不到2年離婚　認分居「雙方不能有怨言」

動彈不得！寫功課一堆貓來打擾　妹妹「懸空坐姿」Hold住一切XD

北京隔離日記／無法回家的母親節 與疫同行...「他們」三個月沒見家人

兩岸條例刪「國家統一」 國台辦：在謀獨的道路上飆車 極其危險！

被逼「一定要自然產」...她3年前5F跳下一屍兩命！底層護士慘背鍋

100多頭中華白海豚湛江海域現身　曾差點列入「藥用動物」惹議

國台辦批賄選案「綠色恐怖」　陸委會：台灣是法治國家

回覆金正恩「熱情友好」口信　習近平：深表感謝並高度評價

陸全面開放餐館超商　國務院：限流、預約開放影劇院

港大最新發現：「混合療法」更能抑壓新冠病毒！能加快病人出院

第13屆珠海航展11/10舉行　俄空軍「勇士飛行隊」攜蘇-30登場

清秀男左腹有20cm刀痕！抖出恐怖器官交易...廢棄廠房內「被摘掉腎臟」

5月沒雨季！高屏溪水情燈號亮黃燈　高雄水利局宣布：停止供水

獨／男爆哭：這裏爆癢又紅腫　有噴濺痕！女醫「驚毋湯」：睡覺反射動作害慘

北京隔離日記／無法回家的母親節 與疫同行...「他們」三個月沒見家人

美B-1B轟炸機「鉗型攻勢」入南海…專家揭驚人目的：警告意味濃厚

「單層排氣」公共衛生好　鄉林打造最好玻璃帷幕綠建築

兩岸條例刪「國家統一」 國台辦：在謀獨的道路上飆車 極其危險！

平價小火鍋單點肉片「1份60元」他納悶！網曝成本貴在這：那種肉很便宜

幫你抓癢癢！米克斯爽到臉變形　後腳變「電動腿」笑翻家人

為老社區注入新活力！「運河星鑽計畫」重現府城往日榮光

府城發展新指標　三井OUTLET催化「台南高鐵特定區」成明日之星

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

大陸熱門新聞

扯下羽毛玩！　陸客「狠壓拍照」孔雀嚇壞慘哭

Uniqlo「試衣間活春宮」女主又有新片洩出

綠委提兩岸條例刪「國家統一」　陸委會回應

白領男最愛「喝酒吃肉」　腎積水取出「1258顆黃石」

北京容忍台灣「準獨立」　國台辦回應

裝葉克膜搶救38天變黑！陸男醫已經出院

8歲小妹遭殺害後　被藏屍山中...

狼師10年性侵男學生「親下體逼洗澡」　20人集體控訴

走一走滑下來！　年輕產婦低頭「孩子躺血泊中」

普丁：反對個別勢力藉疫情指責中國

港大：眼睛是新冠病毒重要傳染途徑

小偷凌晨溜進來...雪納瑞「二哈上身」全程安靜對視！

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

「戴口罩運動」又出事！再一位國中生猝死

更多熱門

相關新聞

罷韓團體夜襲噴「666投票罷」市府迅速派員清

罷韓團體夜襲噴「666投票罷」市府迅速派員清

台灣基進8日深夜前往四維行政中心「洗地板」宣傳罷韓活動，以強力水柱清洗磚道，留下「666投票罷」等字樣，喊出要讓韓國瑜難以消除罷韓的聲音，不過據現場人員表示，當時現場員警就來了一大批人，表示指出他們違反社維法，且字樣噴完，約2個小時後，就發現高市府派員到場清除掉地板上字樣。

蘇貞昌續任　鄭麗文曝蔡英文「千百萬個不願意」

蘇貞昌續任　鄭麗文曝蔡英文「千百萬個不願意」

大陸金援韓國瑜選舉？ 國台辦：民進黨製造綠色恐怖

大陸金援韓國瑜選舉？ 國台辦：民進黨製造綠色恐怖

蔡英文宣布「護國院長」蘇貞昌續任閣揆　520內閣人事就定位

蔡英文宣布「護國院長」蘇貞昌續任閣揆　520內閣人事就定位

「崑濱伯」在家臥床總統蔡英文親往探視

「崑濱伯」在家臥床總統蔡英文親往探視

關鍵字：

2020大選2020台灣大選兩岸反滲透法湖南賄選湖南台辦長沙台商落地接待韓國瑜蔡英文

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

黃捷妹妹現身！網驚呼：是肌肉型的

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

賴弘國PO離婚文　阿嬌閨蜜反擊了

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

高雄地板被洗出「666投票罷」　新聞局回應了

獨／《角頭》男星排隊領紓困3萬

賴弘國、阿嬌閃電離婚　前前妻「華航林依晨」說話了

移工睡鐵軌「列車迎面來」輾斃14人

《黑澀會》第1代美眉轉大人！

她人工授精慘遭醫師「偷上」！42年後驗DNA崩潰

騎士闖紅燈被逮　一查竟是死者

男友IG有2種照片　代表容易出軌

更多

最夯影音

更多
母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤
穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面