美國務院：中俄聯手散播假訊息　企圖改寫新冠肺炎起源

▲武漢海鮮市場被認為是新冠病毒起源之一。（圖／翻攝自微博）

文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

美國國務院官員今天指控中俄聯手，透過社群網站殭屍帳號散播虛假訊息，影響公眾對新冠肺炎的理解，也有不少與中國外交部、使館相關的社群網站帳號大量散播這類訊息。

美國國務院全球參與中心（Global Engagement Center）特使嘉布瑞爾（Lea Gabrielle）今天在電話記者會上向媒體說明中國在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情上所推動的虛假訊息與宣傳最新狀況。

她首先表示，過去就常可見到中共與俄羅斯代理人在宣傳上的一定合作，而隨著新冠肺炎大流行，這樣的合作快速增加。這是中俄出於自身目的，企圖影響公眾對新冠肺炎大流行的理解的實用主義結果。

嘉布瑞爾指出，中國正在適時應用更多莫斯科長期使用的技術，中共正在採取俄羅斯戰略行動，因為北京相信這是有效的。

她指出，自去年3月香港反送中運動開始以來，與中國大使館、領事館、大使相關的推特帳號大幅增加250%，僅是去年9到12月間，中國外交使團就開設40多個新帳號。

自3月以來，與中國外交部官員與大使館相關的36個推特帳戶追蹤者大幅增加，從過去平均每天約30個，增加到每天超過720個，增幅達22倍。而這些追蹤者常會同時追蹤數個中國大使館帳號，中國官方再利用分享這些追蹤者貼文方式達到宣傳效果。

嘉布瑞爾指出，這個現象發生在北京開始進行新冠肺炎大外宣之際，而這些突然增加的帳號也都指向一個人為網絡，透過追蹤和宣傳中國外交人員的敘述，試圖說服公眾新冠肺炎並非緣起中國，重塑新冠肺炎的全球敘述。

嘉布瑞爾指出，中共這樣的做法是為了讓全球看到中國是因應疫情的全球領導者，而非大流行根源。

她以中國外交部與環球時報積極宣傳義大利人對中國援助的感謝為例指出，中國外交部發言人分享一段畫面，指稱義大利民眾在中國醫師抵達時高唱中國國歌、高喊感謝中國。雖然後來經過事實查核發現是虛假訊息，但這類訊息已經被廣為流傳、分享。