　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務院：中俄聯手散播假訊息　企圖改寫新冠肺炎起源

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎源頭找到了！野味市場價目表曝光：活孔雀一隻500。（圖／翻攝自微博）

▲武漢海鮮市場被認為是新冠病毒起源之一。（圖／翻攝自微博）

文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

美國國務院官員今天指控中俄聯手，透過社群網站殭屍帳號散播虛假訊息，影響公眾對新冠肺炎的理解，也有不少與中國外交部、使館相關的社群網站帳號大量散播這類訊息。

美國國務院全球參與中心（Global Engagement Center）特使嘉布瑞爾（Lea Gabrielle）今天在電話記者會上向媒體說明中國在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情上所推動的虛假訊息與宣傳最新狀況。

她首先表示，過去就常可見到中共與俄羅斯代理人在宣傳上的一定合作，而隨著新冠肺炎大流行，這樣的合作快速增加。這是中俄出於自身目的，企圖影響公眾對新冠肺炎大流行的理解的實用主義結果。

嘉布瑞爾指出，中國正在適時應用更多莫斯科長期使用的技術，中共正在採取俄羅斯戰略行動，因為北京相信這是有效的。

她指出，自去年3月香港反送中運動開始以來，與中國大使館、領事館、大使相關的推特帳號大幅增加250%，僅是去年9到12月間，中國外交使團就開設40多個新帳號。

自3月以來，與中國外交部官員與大使館相關的36個推特帳戶追蹤者大幅增加，從過去平均每天約30個，增加到每天超過720個，增幅達22倍。而這些追蹤者常會同時追蹤數個中國大使館帳號，中國官方再利用分享這些追蹤者貼文方式達到宣傳效果。

嘉布瑞爾指出，這個現象發生在北京開始進行新冠肺炎大外宣之際，而這些突然增加的帳號也都指向一個人為網絡，透過追蹤和宣傳中國外交人員的敘述，試圖說服公眾新冠肺炎並非緣起中國，重塑新冠肺炎的全球敘述。

嘉布瑞爾指出，中共這樣的做法是為了讓全球看到中國是因應疫情的全球領導者，而非大流行根源。

她以中國外交部與環球時報積極宣傳義大利人對中國援助的感謝為例指出，中國外交部發言人分享一段畫面，指稱義大利民眾在中國醫師抵達時高唱中國國歌、高喊感謝中國。雖然後來經過事實查核發現是虛假訊息，但這類訊息已經被廣為流傳、分享。

ET快訊
愛喝冰水害「經血流不出」？兩派女網友戰翻　中、西醫曝驚人結果
鈕承澤性侵一審被判4年　8日遞狀上訴「理由曝光」
獨／阿嬌閨蜜控他婚後約妹　賴弘國親自回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WHO被川普抽銀根大缺50億資金　譚德塞呼籲全球團結抗疫

全球近400萬確診、超過27萬人病死　紐約州長：已想出方法「控制這頭野獸」

無視就業數據差　美股收紅455點

WHO打臉「中國大外宣」：武漢華南市場與新冠疫情爆發有一定關係

美國務院：中俄聯手散播假訊息　企圖改寫新冠肺炎起源

歐洲籲延長申根區非必要旅遊禁令　增加30天至6月15日

加拿大總理打臉外長「不提Taiwan」　公開感謝台灣慷慨捐贈口罩

疫情封鎖像檸檬　AV女優雷麗里德分享「裸」居生活！

白宮疫情連環爆！副總統助理確診　彭斯行程延誤一小時

動漫成真？　日本防衛省定5/18成立「宇宙作戰隊」

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

阿嬌和賴弘國婚姻不到2年離婚　認分居「雙方不能有怨言」

楊謹華露營「洗澡會lonely嗎？」　夏于喬傻眼：一定要老公跟妳洗？

氣炸鍋烘焙！DIY「檸檬磅蛋糕」　滋味酸酸甜甜、口感扎實超綿密

又是道偽泰菜！泰國沒有椒麻雞 網紅怒噴...網笑：又上一課了XD

白汪遭綁繩勒脖！丟10M深河壩　暖心副園長「坐吊車救起」急送醫

WHO被川普抽銀根大缺50億資金　譚德塞呼籲全球團結抗疫

全球近400萬確診、超過27萬人病死　紐約州長：已想出方法「控制這頭野獸」

無視就業數據差　美股收紅455點

WHO打臉「中國大外宣」：武漢華南市場與新冠疫情爆發有一定關係

美國務院：中俄聯手散播假訊息　企圖改寫新冠肺炎起源

歐洲籲延長申根區非必要旅遊禁令　增加30天至6月15日

加拿大總理打臉外長「不提Taiwan」　公開感謝台灣慷慨捐贈口罩

疫情封鎖像檸檬　AV女優雷麗里德分享「裸」居生活！

白宮疫情連環爆！副總統助理確診　彭斯行程延誤一小時

動漫成真？　日本防衛省定5/18成立「宇宙作戰隊」

WHO被川普抽銀根大缺50億資金　譚德塞呼籲全球團結抗疫

全球近400萬確診、超過27萬人病死　紐約州長：已想出方法「控制這頭野獸」

吃貨必買！日本「炸蝦折疊傘」逼真還原酥脆外型、撐開後更嘴饞

想提早退休？如何簡單制定「財富自由」目標？

蔡英文「中職影片」打招呼　舉牌致敬醫護人員：你是我的MVP

無視就業數據差　美股收紅455點

WHO打臉「中國大外宣」：武漢華南市場與新冠疫情爆發有一定關係

拳王阿里挺甜瓜　安東尼：他要我追求卓越

日本首支「宇宙作戰隊」成軍　2023年開始服役...初始編隊20人

徐乃麟挑戰猜字只拿3分　女星落井下石：你可以不用坐那邊

長裙妹「螃蟹跑法」趕公車險遭撞 誇張斜切惹網怒：過完年趕投胎？

國際熱門新聞

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

移工睡鐵軌「列車迎面來」輾斃14人

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

女議員誤傳「雙人運動片」！不會收回踢光群組

金正恩用替身？模仿演員：全北韓沒有第二個這麼胖的人

狂歡整夜連泡5夜店！他沒戴口罩泡gay吧12人慘中鏢

她半夜被iPad訊息驚醒　男友家抓姦…衣櫃跌出裸妹

逃跑男遭警射殺　3萬人觀看直播

AV女優雷麗里德分享「裸」居生活

泰王摟「20性戰士」隔離！大開「角色扮演」趴

強生痊癒後和妻離婚　解除封鎖就娶新女友

白宮疫情連環爆　彭斯助理確診

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

更多熱門

相關新聞

歐洲籲延長申根區非必要旅遊禁令至6月15日

歐洲籲延長申根區非必要旅遊禁令至6月15日

歐洲聯盟（EU）執行委員會今天表示，全球依舊受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）襲擊威脅，呼籲申根區國家延長對非必要的旅遊禁令至6月15日。

加拿大總理杜魯道　感謝台灣慷慨捐贈口罩

加拿大總理杜魯道　感謝台灣慷慨捐贈口罩

白宮疫情連環爆　彭斯助理確診

白宮疫情連環爆　彭斯助理確診

普丁：反對個別勢力藉疫情指責中國

普丁：反對個別勢力藉疫情指責中國

新北公有停車場　減收權利金達35%

新北公有停車場　減收權利金達35%

關鍵字：

新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

抗議設基地台　彰化和美萬人斷訊

快訊／賴弘國發文認離婚：我又單身了

第一道梅雨鋒面？雷雨彈變天時程出爐

爸媽是阿公和阿嬤　他千斤蒜頭賣不出

內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者

男友IG有2種照片　代表容易出軌

賴弘國、阿嬌閃電離婚　前前妻「華航林依晨」說話了

女騎士閃避「路邊開車門」　下秒遭輾亡

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

金錢觀不合？賴弘國曾拿卡任阿嬌刷「一看金額嚇死」

不看好阿嬌婚姻？　周揚青曾預言

移工睡鐵軌「列車迎面來」輾斃14人

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

獨／阿嬌閨蜜控他婚後約妹　賴弘國親自回應了！

更多

最夯影音

更多
韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲
母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

母親節告白！國中妹秒淚崩　媽暖回：記得我愛妳就好❤

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

嘉義小吃店全品項不超過20塊　還有「一整隻」雞腿香菇燉湯

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

穿0號球衣、登主播台向世界發聲　陳時中：人要團結必然會抗疫成功

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

爆紅醫許書華被封「防疫女神」 甜秀10秒簡易洗手舞～戀愛惹❤

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面