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加拿大總理打臉外長「不提Taiwan」　公開感謝台灣慷慨捐贈口罩

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▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者胡玉立多倫多8日專電

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天在例行記者會中，明確感謝台灣慷慨捐贈加拿大醫療用口罩。

加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）昨天在國會視訊會議上，面對保守黨議員法斯特（Ed Fast）連番詢問「台灣捐加拿大口罩，你是否要表示感謝？」，沈潘只是不斷強調「感謝各國提供加拿大醫療物資」卻絕口不提「台灣」之名，反應令各方譁然。

今天在杜魯道例行記者會上，加國媒體對此提問：「台灣捐贈50萬片口罩給加拿大一線醫護人員抗疫，你的外長感謝這個國家，卻不願說出『台灣』的名字。那你呢？」

杜魯道毫不遲疑回答：「我很樂於感謝台灣的慷慨捐助。」

杜魯道說：「此時此刻，很重要的是，加拿大人與世界各地的人團結在一起，相互支持。因為這是一項全球挑戰，全球都要應對。我們需要一起努力，我們也會這麼做。」

杜魯道緊接著被問到，澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）出版回憶錄建議加拿大，面對中國「霸凌」行為，應該挺身而出，而非退縮，「加拿大政府現在是挺身而出，還是退縮呢？」杜魯道沒有直接回答。

他的答覆是：「作為總理，我的責任是確保我們供給加拿大人、確保加拿大人安全。這是國人對期望我做的工作，也是我在做的事。我們將確保加拿大人獲得度過疫情大流行所需的設備、物資和支持。」

杜魯道表示，「當然我們也會問一些棘手問題，包括如何度過疫情大流行、它是如何發生的，以及我們如何從中學習。接下來幾個月，我們有足夠時間提問。我的重點是盡一切可能，正確幫助加拿大人做到這一點。」

沈潘曾在中國駐加大使館3月28日上推特貼出中國銀行捐出3萬片口罩及醫療物資給加拿大的照片後，立即於個人推特分享同一貼文並表達感謝。法斯特昨天在質詢時，刻意點出「台灣捐口罩給加拿大已近2周，沈潘卻仍保持沈默」之事，要求沈潘表態。

沈潘說不出「感謝台灣」的字眼，雖然令許多人傻眼，但他在同一場質詢中，重申加拿大支持台灣成為世界衛生大會（WHA）觀察員的立場。

此外，同一天晚上，加拿大國貿部長伍鳳儀（Mary Ng）上推特（Twitter）發文說，她剛剛已與台灣經濟部長沈榮津通電話，重申加拿大感謝台灣捐口罩共同抗疫。

台灣外交部4月28日宣布，台灣已於22日捐出50萬片口罩給加拿大共同抗疫，加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）代表接受。其中40萬片捐給加國聯邦政府、5萬片捐給安大略省（Ontario），亞伯達省（Alberta）及卑詩省（British Columbia）各獲贈2萬5000片。外交部也特別委請加方將部分口罩提供當地原住民使用。所有口罩均已送抵加拿大並完成交接。

加拿大2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，至5月8日為止，確診案例6萬5399例，死亡人數4471人。

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