百公頃火龍果園就在集集攔河堰旁　「看得到卻灌不到水」農民怒

▲▼南投田寮農區在「集集攔河堰」竟缺水灌溉。立委羅美玲（左一）關心農民心聲，貼心送母親節花束。（圖／雲林農田水利會提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投集集鎮田寮里農民栽種的火龍果，甜度高、品質佳，是觀光遊客炎夏消暑「火紅」聖品；但缺水急時「火龍果」樹也要澆點水解渴。位處「集集攔河堰」下游大片果園，卻無穩定供灌源頭、水圳。搶水農民笑稱，水庫旁農田竟缺水，是地方10多年來的「笑柄」。

經立委羅美玲與水利單位會勘，農田水利會初步同意，以鑿地下井配合施設水路「解渴」。羅美玲貼心致贈趕來會勘，提供寶貴意見農民，一朵「香皂」製成的玫瑰花，祝福大家母親節快樂。農民開心笑著說「有水了」，大家都可洗到「冒泡了」。

集鎮鎮民代表鄧碧惠向雲林縣農田水利會陳情，田寮里170多公頃農地缺水，要趕快施設大型水塔，建構完善農耕灌水路，解決早季灌溉引水困難的苦境。

雲林農田水利會會長洪國浩現勘，彙集地方意見後，立法委員羅美玲也邀集水利相關單位現勘。發現10年以來，集集攔河堰下游田寮里農地，沒有穩定的供灌源頭及取水圳，農民要自備抽水機具、各自尋找水源抽地下水，各自想辦法「搶水喝」。

田寮里農民大多種植火龍果、蔬菜、果樹。雲林農田水利會初步規劃鑿地下井，施設水塔續存水量，再以供灌管路系統，配送到各灌溉田區，同時宣導農民申請管路設施及申裝貯蓄水塔，分散尖峰供水，初估經費約1320萬元。

此外，田寮里湳底中排防汛道路，過窄且無安全設施，雲林農田水利會將與鎮公所一同合作改善。田寮地區10多年來，看得到水，卻用不到水窘境，主因是屬農田水利會「非灌區」，建構新灌水路，要先克服工程技術及經費問題。

雲林農田水利會會長洪國浩強調，這就是政府要將農田水利會改制為公部門原因之一。數10年來，田寮地區無水可用，農民種的是「看天田」，對辛勤耕作農民，不公平。

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