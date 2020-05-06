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南投13歲貧寒國中生幫養鹿　4指被機器截斷！單親家庭陷困境　

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▲▼南投國姓徐姓國中生家貧，左4指被機器截斷。行政院中辦執行長蔡培慧得知徐家困境前往慰問，並尋找社團幫助徐生裝設義肢及復建。（圖／蔡培慧辦公室提供，下同）

▲▼南投國姓徐姓國中生家貧，左4指被機器截斷。行政院中辦執行長蔡培慧得知徐家困境前往慰問，並尋找社團幫助徐生裝設義肢及復建。（圖／蔡培慧辦公室提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣國姓鄉北山國中徐姓學生，13歲就孝心協助寡母餵養水鹿，日前左手捲入牧草裁切機中，4指被機器截斷，開雨移植腳指當食指。徐家家境清寒，南投縣長林明溱前往慰問，看到他的手傷，也不禁紅了眼眶，對徐生的遭遇、家庭處境感到不捨，縣長也捐薪水，資助徐家度過難關。

這個感人故事傳出，各界愛心湧入，北山國中已替徐生開立捐款專戶，各界愛心湧入，有女台商允諾定期資助醫療復健、就學費用，並願協助他成年後就業。行政院中部辦公室執行長蔡培慧熱心協助，已有社團願意幫助徐生，裝設義肢改善手指功能。

請繼續往下閱讀...

南投國姓鄉徐姓國一生，10多年前父親運送農產時車禍亡故，他跟2個姐姐，與93歲阿嬤、印尼籍母親同住。徐生一出生就沒有父親，只靠母親在養鹿場打工維持加計。他跟2個姐姐都很孝順，有空就會幫忙母親工作，整理家務及農務。

▲▼南投國姓徐姓國中生家貧，左4指被機器截斷。行政院中辦執行長蔡培慧得知徐家困境前往慰問，並尋找社團幫助徐生裝設義肢及復建。（圖／蔡培慧辦公室提供，下同）

去年底，徐生的母親打掃鹿寮屋頂時，摔落地面脊椎受傷，無法做粗重工作。徐生主動幫忙母親割草餵養水鹿，日前徐生操作牧草切割機器時，左手手套不慎被裁切機捲入，左手4指被切斷粉碎。

年僅13歲徐生，左手4指全部截斷無法接回，只剩拇指日後無法握拿物品，醫師移植他的腳指作為食指。他年邁阿嬤，提到孫子3隻手指殘缺不幸遭遇，都難過的落淚，已當了阿公的林明溱也不捨的表示，徐家家庭貧困，小朋友這麼懂事，卻又遭遇這麼多磨難，實在讓人不捨。除了教育局簽報5萬元慰問金，他也捐出3分之一月薪給徐小弟。

面對社會各界關懷暖流，北山國中陸續接獲詢問電話，目前已替徐生成立助學金專款帳戶。行政院中辦執行長蔡培慧得知徐家困境，也熱心幫忙尋找企業社團伸出援手。

蔡培慧表示，由不動產業者組成翔鷹社團，已經募集15萬元，其中3萬元給徐家做為生活費，另外也尋找義肢業者幫忙徐小弟裝義肢，12萬元將作為義肢裝置費用，希望在大家的協助下，能改善徐小弟的左手功能。

南投縣教育處表示，徐家家境困難，住的地方又偏遠，徐小弟到北山國中上課，得由鄰居協助接駁，每個月交通費要4000元。這次遭逢意外，師長也全力幫忙，後續如有善心人意捐款，可聯繫南投縣國姓鄉北山國中，學校也有教育儲蓄專戶，可指定捐助徐小弟，作為教育、醫療、交通等安心就學需求，未來他國中畢業，如捐款仍有剩餘，會轉到學生就讀的學校持續支助。北山國中電話：（049）2451028。

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