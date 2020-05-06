趣味互動溝通零距離　南投祖孫微熱山丘共學歡度母親節

▲南投縣家庭教育中心邀祖孫組隊，在微熱山丘村民市集，舉辦溫馨五月情、祖孫共學樂」活動。（圖／南投縣政提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣家庭教育中心6日在微熱山丘村民市集，舉辦「溫馨五月情、祖孫共學樂」活動，南投市鳳山社區辦理「代間教育」長輩與西嶺國小學童，共20對祖孫趣味互動，一起製作康乃馨、一起看圖說故事，歡度一個另類的溫馨母親節。



教育處長陸正威、家庭教育中心主任呂建蒼、鳳山社區理事長藍宏仁、西嶺國小校長凃仁雄也都到場出席，致贈氣球造型康乃馨給現場最年長高齡94歲藍女士，而另一對就讀國小中年級藍姓雙胞胎，也上台贈送康乃馨給自己的阿公和阿嬤，感謝他們平時的照顧，並大聲說出母親節快樂的感恩祝福。





縣府教育處長陸正威表示，家庭是國家與社會的基本單位，在忙碌的工商社會，年輕一輩父母都外出打拼已是常態，家中長輩擔負起照顧下一代的責任，為教養子女勞心勞力，辛苦一輩子，阿公阿嬤與孫子女的互動良好，越能營造和樂幸福的家庭氣氛。

今年因防疫關係，各項大型活動都暫緩，家庭教育中心選擇於溫馨的母親節前夕，於戶外場地辦理小型的祖孫共學感恩活動，將社區、家庭與學校結合在一起，顯得更有意義，他也感謝全天下媽媽為家庭無怨無悔付出，祝賀佳節愉快。





活動在暖身律動中展開，鳳山社區長輩們也帶來練習多日的手語表演，現場有親子共作康乃馨DIY製作，並延伸繪本導讀、看圖說話、故事分享之引導活動及有獎徵答等活動，藉由藝術、遊戲的媒介傳達，以趣味性的互動，搭起家庭世代溝通的橋樑，讓年輕世代與祖父母間溝通「零」距離。



家庭教育中心呂主任指出，活動選在5月15日國際家庭日前夕舉辦，促進家庭和睦、幸福和進步的活動更顯意義。特別感謝南投市鳳山社區理事長藍宏仁的幫忙，支援1位志工協助量額溫噴酒精戴口罩等防疫工作。社區平日就與西嶺國小共同辦理課後照顧，經營十分用心，活動為社區帶來另類的母親節慶祝活動，讓參與的長輩在小朋友的陪伴與祝福下，歡度不一樣的母親節。

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