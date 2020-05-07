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400多人申請僅4件過關！南投市萬元紓困「核准率不足1%」　林明溱：應從寬

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▲▼南投市公所紓困專案。（圖／記者張弘昌翻攝）

▲民眾前往南投市公所申請紓困專案。（圖／記者張弘昌翻攝）

記者張弘昌、莊智勝／南投報導

中央萬元紓困專案引發地方之亂，由於申辦資格、流程規定不明確，許多民眾為了申請1萬元的補助，忙得焦頭爛額。南投市公所6日共有400多名民眾申請，但通過的卻僅有4件，核准率不足1%。縣長林明溱表示，中央紓困措施不是救濟，希望放寬紓困條件，從寬認定，補助要快，民眾才能得到實質幫助。

新冠肺炎疫情影響民眾生計，中央決定核發紓困專案幫助民眾度過難關，沒料到「中央的支票」因為沒講清楚、再加上民眾證件不足，不僅得跑來跑去補件，基層公務員也忙成一片。南投市長宋懷琳說，南投市公所6日共有400多件申請案，結果只有四件審核通過。

請繼續往下閱讀...

面對民眾需要現金應急。宋懷琳說，如果民眾申請紓困受阻，且真有需要，公所會透過急難救助方式，發給救濟金，先協助民眾度過眼前難關。

林明溱表示，新冠疫情造成世界經濟不景氣，工廠關門的關門、企業經營停頓，失業的失業，政府急救決定對民眾辦理紓困措施，政策非常好，大家都很寄望，但中央紓困規定沒有講得很清楚，加上民眾急著到公所申請，以致於申請人到處碰釘子，也讓很久沒領到薪水的失業民眾急著跳腳，民眾只希望早點領到紓困金過生活。

林明溱說，紓困申請手續應該更簡單。他舉例，九二一大地震後，只要經過里長證明，受災戶就可以領到相關救助金。林明溱表示，紓困是救急、不是救濟，申請紓困應把握從寬、簡便的原則，才能讓有需要的民眾獲得及時雨。

為了解民眾申請紓困情況，副縣長陳正昇，偕同社會及勞動處長林志忠前往南投市公所了解。陳正昇說，申請中央紓困金，應快速、方便，最好是能及時領到現金，民眾因為家庭經濟出了問題，才急需這筆錢。一位許姓民眾說，昨天到公所申請紓困金，因為證件不齊，白跑一趟。疫情發生迄今，家庭經濟拮据，急需錢過活。

▼南投市公所6日共有400多人申請，但僅有4件通過。（圖／記者張弘昌翻攝）

▲▼南投市公所紓困專案。（圖／記者張弘昌翻攝）

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