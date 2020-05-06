酒駕甫出獄更生人的兒子患腦性麻痺　南投更保會助購步行矯正器

▲▼更生保護會南投分會，為關懷更生人與家庭，辦理「孝親感恩」母親節社區關懷活動。（圖／南投地檢署提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

更生保護會南投分會為關懷更生人與家庭，辦理「孝親感恩」母親節社區關懷活動，藉由溫暖的關懷，慰勞辛苦的媽媽們，表達他們對家庭辛勤付出的敬意與關懷。

南投更生保護會榮譽主任委員（南投地方檢察署檢察長張曉雯）與南投分會向恒達主委6日上午，攜帶生活補給品關懷慰問，許姓及謝姓弱勢更生人家庭。

謝姓更生人因酒駕甫出獄，他的兒子患有腦性麻痺，分會特別專案補助謝姓更生人之子購買步行矯正器。許姓更生人之子即將於國中畢業，訪談間祖母流淚，擔心孫子高中外地就學之經濟困境，分會也協助連結社會資源。

更保會南投分會母親節關懷活動，除感謝這些為家庭付出一輩子，無怨無悔的更生人母親，同時讓這些弱勢更生家庭，也能夠感受五月溫馨的氣氛及社會的關愛。

許多家庭會在母親節送禮或陪母親吃頓大餐，但對於經常為著三餐日夜奔波的弱勢更生人家庭而言，卻是不敢奢望。分會為協助弱勢更生人表達對母親的關懷，特別向輔導圓夢創業貸款的更生人，採購樹番茄果汁禮盒，致贈更生弱勢家庭，希望透過此次行動，讓更生人感受到來自社會不同角落的愛心與關懷。

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