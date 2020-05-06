南投埔里警分局提前慶祝母親節　「有錢花」神秘禮物驚艷全場

▲▼南投埔里警分局方秋梅（右二）邀女姓同仁，到分局長提前歡度母親節。女警同仁除拿到應景的康乃馨花束，收到百元現鈔摺製的「有錢花」花朵，特別的開心。（圖／埔里警分局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣埔里警察分局為感恩具有母親身分的同仁，平時在勤業務工作上辛勞付出，5日下午在分局長室，提前舉辦慶祝母親節活動，每位女警都收到令人心花怒放的「神秘禮物」。原來警友辦事處除致贈康乃馨花束，也用「現鈔」摺製康乃馨花，一朵朵的「有錢花」，讓收到的警察媽媽們相當興奮，心花朵朵開。

警察工作傳統以男性為主，近來女性警察同仁逐年增加，由於女警執勤方式及工作內容與男警無差別，且同時須擔負照護家庭及子女教養責任，辛勞程度實難言喻，但她們仍均克盡職守，堅守工作崗位，近來工作表現也屢有優良事蹟殊堪讚許。

在母親節這個特別日子即將到來的前夕，埔里警分局分局長方秋梅及警友辦事處曾主任，除了致贈女警同仁康乃馨花束外，也精心的用「現金」做成康乃馨花束。

用紅通通的一百元現鈔，數張摺製的康乃馨，同仁笑著說，這是一朵朵的「有錢花」。「有錢花」一到，驚艷全場，讓收到的警察媽媽們興奮又開心。

埔里警分局分局長方秋梅表示，這份特別的禮物，也表達了這群辛苦的媽媽們，一年來對警察工作的付出及貢獻，同時也提早祝福她們母親節快樂，永遠健康美麗。

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