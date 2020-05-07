民眾排隊炸鍋申請1萬紓困金…政院簡化流程　衛福部估18萬人受惠

▲民眾擠爆公所，申請1萬元紓困金。（圖／記者羅婉庭攝）



記者蔡文鈴／台北報導

1萬元擴大紓困倉促上路，引來地方政府及民眾抱怨連連，由於工作證明認定模糊，民眾申請出現不少狀況，大批排隊人潮擠爆公所，而公所人員也因不熟悉作業流程，埋怨中央未先告知前置作業。對此，行政院長蘇貞昌7日下午出面向國人致歉，並表示中央會全面扛責，衛福部也公告詳細申請規範，估計有18萬人受惠。

行政院編列1億500億元紓困計畫，幫助受到疫情影響的產業度過難關。據統計，4月份已發出300億現金，但行政院經過盤點後，發現仍有族群需要協助，因此院長蘇貞昌5月4日宣布「擴大補助」，針對未加保的勞工例如舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案的無勞保的工作者，以及農漁民，加發1萬元現金，5月6日就可以開始申請。

▲行政院長蘇貞昌宣布擴大紓困。（圖／翻攝行政院臉書）



不過，行政院宣布政策後，書面資料以及工作認定規範未說明清楚，導致民眾在收到消息的第一時間，打爆各公所電話，甚至直接到公所辦理；但因中央公文尚未發到各公所，讓許多公務員「霧煞煞」。

衛福部次長蘇麗瓊7日赴立法院質詢時表示，蘇貞昌4日宣布擴大紓困，衛福部4日深夜才發文通知鄉鎮公所，原以為紓困與一般的急難救助一樣，所以公所人員很熟悉，承認有所疏失，強調「所有指責我們都接受」。

新北市區公所承辦人員透露，自從中央發布紓困條例，每天加班3到4小時，都沒有假日。中央沒有發公文下來，他們規定辦法都不知道，表格一改再改，禮拜一跟禮拜三的規定完全不一樣，基層無所適從。

各地也出現不少紓困亂象，許多民眾擠爆公所申請，結果卻發現文件沒帶齊，來來回回跑了好幾趟，新北三重區區長劉來通表示，有些民眾並非是因為疫情影響，看到新聞就以為「簽名就有錢拿」，於是一窩蜂跑來申請。台中市議員陳政顯表示，還有民眾爭相搶購玉蘭花，拍照存證要申請1萬元紓困金。

▲蘇貞昌出席紓困振興方案記者會。（圖／行政院提供，下同）



對此，蘇貞昌7日下午開記者會向國人致歉，強調領導團隊不夠周到，請大家原諒；而急困救助紓困方案統一由「中央審核、基層免責」，但民眾提供資料越完整，最快3至5天內獲得補助，若選擇政府查帳的話，最晚兩周內入帳。

蘇貞昌表示，「只要帶了身分證，簽切結書就可以，其他文件，政府馬上幫你查」，只要符合條件，申請時間至6月底，只要在期限內都可以辦理，若資料備齊3-5個工作天就可入帳，若政府查資料 ，最晚2週入帳。在農漁民部分，只要條件符合，一定可以領到1萬塊，有帳戶、農保，直接入帳，無帳戶、無農保實際工作者，可至農漁會櫃台申請，兩週審核入帳。

衛福部統計，6日申辦首日，一共收到了9487件申請，而本次因疫情致民眾救助需求爆增，依相關勞動調查及勞保數據顯示，國內勞工有工作未投勞保人數約為34.5萬人，推估本項擴大急難紓困措施受益人數約為18萬人，所需經費約為29億元。

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