擴大紓困上路引民怨　金門民眾怒撕申請書大罵「這什麼政府」

▲金門黃姓男子因不滿申請流程繁瑣，當場將請領表格撕毀。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚／金門報導

行政院從6日開始上路的「擴大紓困無保工作者」1萬元方案，因請領手續過於繁瑣引發民怨，其中在金門5鄉鎮的詢問電話更是被「打爆」，許多民眾因資格不符造成白跑的情況發生，甚至傳出有民眾因資料填寫太多，當場火大撕掉申請書，抱怨政府根本是在找麻煩。

據撕毀的申請書的黃姓男子表示，因在台灣打工的女兒表示自己的工作機會因疫情影告吹，導致手機帳單繳完後就沒錢吃飯，加上自己因身體不好無法外出工作，平日替在八大行業上班的女子照顧小孩，現在又因政府一聲令下，讓八大行業停業，導致工作斷炊，其實黃男的案例只是冰山一角，從擴大紓困方案開跑後，也有一名老伯因看到新聞前往鄉公所申請，卻不曉得自己因年齡超過65歲不符請領資格．造成他白跑一趟。

▲黃姓男子出示LINE對話，表示在台灣打工的女兒斷炊向他求救。（圖／記者林名揚翻攝）

對此，金城鎮公所也說，觀光旅遊業是金門的經濟命脈，現在旅客變少，使得在租車公司上班的員工也跑來申請，對於種種民怨，只能說政府說的比做得快，也因此讓他們夾在民怨中。

金城鎮長李誠智表示，行政院為無保工作者加發紓困金方案草草上路，他們得知這個訊息的管道居然還是從新聞媒體得知．如此一來除了讓基層人員無所適從外，更因為資訊的不明確及繁瑣的文件申請流程引發諸多民怨。

▲被黃男撕毀的請領表格。（圖／記者林名揚翻攝）