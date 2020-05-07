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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

殺警案無罪後續　司法院研議修刑訴法精障者得免槍決引熱議

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▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院討論《刑事訴訟法》修正案，引發熱議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

鐵路警遭刺殺兇手竟獲判無罪，事件持續發燒。司法院日前召開「刑事程序制度研議委員會」，會中委員針對《刑事訴訟法》中，精神障礙者遭判死刑後是否得執行，進行熱烈討論。其中司法院認為倘若判死刑定讞後而出現精神障礙、不解執行的意義，就不應判死，但與其他委員的意見相歧，最後決定暫時先擱置，另行討論。

鐵路警察李承翰去年執勤時，遭鄭姓男子持刀刺死，全案經由嘉義地院一審審理後，嘉義地院合議庭法官以鄭男犯案時受思覺失調症影響，而判處鄭男無罪，宣判出爐後更是引發各界譁然，各界均希望政府能強化社會安全網，避免類似案件再發生。另外新店先前發生隨機刺殺路人案，小燈泡命案等等案件，讓精神病患犯案的問題，引發重視。

對此，法務部打算修正《刑法》第87條第三項規定的「監護處分」，未來精神病患的監護處分不以現行的5年為限，將治療到好才會停止處分；另外法務部也打算與衛福部合作，籌設「司法精神病院」。

相關議題在司法院的「刑事程序制度研議委員會」也一樣發燒。這次引起討論的條文，是《刑事訴訟法》第465條及第467條，2條條文目前為受死刑之諭知者，如在「心神喪失」中，停止執行。但司法院刑事廳打算把「心神喪失」修正為「因精神或其他心智障礙，致不解執行意義」，據了解，修法的目的在於便利於鑑定是否為「心神喪失」者，也更加符合兩公約法的精神。

但與會的法務部、衛福部代表均不認同。法務部代表提出「因精神障礙或其他心智缺陷，致無辨識能力或欠缺控制能力」者，至於衛福部則認為需「有客觀事實足認其身心狀況不解執行意義」，與司法院的提案有差異。此外，也有委員建議增訂「停止審判」裁定得抗告的規定。

由於討論熱烈，沒有達成共識，最後會議主席、司法院秘書長林輝煌作出裁示，暫時先擱置相關條文，並請刑事廳先行研議與司法精神醫學相關的委託研究，以供未來續行討論。
 

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