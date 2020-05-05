新北區公所被擠爆！怒批蘇貞昌「政策一週改三次」...侯友宜幫緩頰

▲新北市長侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／新北報導

行政院宣布紓困發現金政策遭批一改再改，新北市社會局長張錦麗5日在應變會議時表示，紓困計畫上週至今已改變三次，讓區公所無法應對民眾，盼中央不要開完記者會就施行，讓第一線沒有應變時間。對此，市長侯友宜則是幫中央緩頰，「不要抱怨，我們好好做事」。

對此，新北市長侯友宜則表示，這樣政府威信會被打折扣，他百分百支持中央紓困現金即時到位，中央有什麼政策地方政府會全力配合，他向區公所同仁說聲抱歉，大家繼續打拚。

侯友宜說，這次一萬元的紓困時間能夠越快越好，但也必須要靠第一線基層區公所夥伴執行，在時間上也要有1、2天的時間給我們緩衝、作業，當天宣布公文沒來、表格不到，底下完全不清楚，民眾蜂擁而至，對政府威信是打折扣的，所以這兩天區公所電話被打爆，各個都來問，但我們完全不知道怎麼做。

侯友宜說，「好不容易昨晚公文、表格來了，區公所同仁辛苦了，表格今天好好研究一下，看清楚審核標準，準備好明天再辛苦，一定要配合中央把事情做到位」，這一波經濟紓困，作業流程給區公所同仁帶來很多困擾，市長在這邊說聲抱歉，但需要共體時艱，大家都沒有惡意，只有做好事最重要的，「不要抱怨，我們好好做事」。

行政院長蘇貞昌日前宣布擴大紓困，包括勞工工作無加保者，如舉廣告牌、個人接案及流動攤商等，二為從事實際生產的農漁民，以排富發放每人每次新台幣1萬元，造成各縣市區公所湧入大批人潮諮詢，電話也被打爆，也引起不少基層公務人員的怨言。

新北市政府5日進行因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第52次應變會議，張錦麗報告時怨道，最近區公所人滿為患同仁都累翻了，由於中央行政院急難紓困計畫從上個禮拜到現在已經改變三次，甚至昨天又修正申請資格，導致區公所同仁沒辦法依據一改再改的規則審理申請者資格，民眾遞件收也不是、不收也不是。

張錦麗說，市府都很願意協助辛苦民眾，「但一定要給我們公文、作業表單、作業QA，讓我們有所本、有所準備，不能開完記者會就讓公所同仁馬上直接面對第一線民眾」，導致不知道如何回答民眾的困境，甚至因此喪失民眾對公部門的信賴，經過我們不斷的反應終於在昨晚下班後電子公文下來了。