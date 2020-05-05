新北展開新型態安全生活模式　侯友宜：加快防疫紓困作業

▲ 新北市長侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情雖趨緩，仍重創國內經濟，新北市長侯友宜5日主持第52次防疫應變會議叮囑市府團隊，「有順序、有方法、快速」，配合中央政策完成防疫紓困作業。因應母親節和畢業典禮即將到來，以及運動中心和長照機構有限度開放，侯友宜再三呼籲民眾千萬不可掉以輕心，仍需落實戴口罩、勤洗手、量測體溫及保持社交距離等防疫措施，迎接「新型態安全生活模式」。

侯友宜表示，疫情衝擊經濟，盼中央的紓困方案能夠更快速、更即時回應民眾需求，並考量不同社會層級的經濟情況，提升民眾消費能力及帶動國家經濟發展。針對中央紓困方案一再變動，造成各區公所第一線人員過於忙碌、無法及時回應民眾需求。他說，經本府與衛福部協調後，已有統一程序和表格，除肯定區公所同仁辛勞，也勉勵同仁「有順序、有方法、快速」完成表格審核並檢送中央單位，並建議相關單位縮短審核時間即時發放紓困金，幫助民眾度過經濟困境。

中央已於5月1日有條件開放長照機構，社會局指出，但疫情尚未完全穩定，經聽取業者、協會等相關意見後，新北市住宿型長期照護機構採取「防疫優先、專業評估、漸進開放」的管制探視原則。因此將以「限人數、限時間、限地點、限年齡」的原則小幅度有限開放，即每一機構或會客室，每個時段只限一組2名家屬；對於重症臥病者，則只能一寢室1人限時30分鐘探視，除原本提倡的戴口罩、勤洗手、保持社交距離，也不得共餐；若因機構作業不同而需預約探視時間，也應向家屬妥善說明。

侯友宜說，考量長照機構多為弱勢及長者等高風險族群，市府訂定比中央更嚴格的探視規定，盼能兼顧家屬探視親友和心理關懷的需求，市府也會定期抽查檢討長照機構探視措施，若未達原則標準，則不開放探視，以確實保障機構內高風險族群的健康安全。

因應即將到來的母親節，侯友宜提醒民眾仍應落實各項防疫措施，儘量在通風良好的戶外空間用餐、公筷母匙、用餐不交談、交談記得戴口罩，以確保防疫作為。他說「健康、快樂就是送給媽媽母親節最好的禮物」；台灣防疫能做好，主要是口罩戴好、時間戴對、該戴地點都戴，希望民眾能配合適應「新型態安全生活模式」。

會議中，教育局也報告開放運動中心的防疫措施，包括實名制、人流管制、有限度開放、保持社交距離及每2小時消毒1次。針對即將到來的畢業典禮，形式上將採取雲端畢典、班級小畢典、戶外優先及自由參加的「形式改變，感動不變」模式。侯友宜說，無論畢業典禮在戶內或戶外舉辦，都要記得安心防疫，面對各種暑假活動也必須要以「防疫優先」為前提，在防疫安全無虞的狀態下，讓各項活動「更加有愛，更加有感動」。

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