新冠肺炎疫情期間還是要學英語　南投醫院辦視訊外語課程

▲▼因應新冠肺炎疫情，衛福部南投醫院外語訓練課程，調整成視訊+實體+預錄課程授課。（圖／南投醫院提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎防疫第一線醫護人員最辛苦，但也不忘進修及教育訓練。衛生福利部南投醫院考量外出聘師資進醫院授課不便，改變傳統教學方式，調整成視訊+實體+預錄課程，讓同仁在疫情期間，仍可以維持學習的機會。

為提升醫事相關人員雙語運用能力，提供外籍人士更加友善且便利就醫環境，衛生福利部南投醫院辦理教育訓練，為醫事人員安排常用就醫英語會話之應用與練習，增強外語溝通能力，提升醫療照護品質。

相較以往，醫事人員在臨床上接觸外國籍的機會大幅增加，因此基本的外語溝通能力相當重要。英語會話課程是南投醫院定期辦理多樣化社團活動中的其中一堂，透過學習與練習下，醫護人員也較有信心開口。

為了因應新冠肺炎疫情，南投醫院將原本的實體課程調整，改成視訊+實體+預錄課程，讓現場的學員們彼此維持安全的距離，而沒辦法來現場上課的學員，可以同步進行線上教學。如果因為輪班工作或無法在當天參與課程的學員，之後也可以利用時間觀看預錄的非同步課程。

調整課程的進行模式，讓同仁可以維持規律學習的好習慣。而外語能力的提升，可使醫護人員與外籍病人或家屬間擁有良好的醫病關係，減少誤會與糾紛的發生，也能減少醫療人員工作的壓力與負擔，並帶來更優質的醫療服務。

南投醫院洪弘昌院長表示，加強醫護人員的英語溝通能力是醫院相當重視的課題之一，良好的溝通能力可以減少語言溝通不良所產生的問題，更能了解、貼近患者或家屬的想法及需求，顧及外國籍民眾的健康與感受，提供完善的醫療照護。

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