崩解中的俄羅斯！連3日破萬確診「單日再爆10102例」　普丁要各部門備案救國

▲俄羅斯連三日都破萬確診，疫情卻尚未到達高峰。（圖／路透社）

記者陳亭伃／編譯

俄羅斯新冠肺炎疫情嚴重，近幾日確診人數幾乎飆上高峰，連續3日單日通報皆超過萬人，5日再創下單日確診人數新高10102人，累積共155370確診病例，全境85區都淪陷，尤其莫斯科更是重疫區，確診人數就佔5714人。死亡病例部分，全俄羅斯累計1451人病逝，可說是疫情相當緊急的狀態。

根據《Риа Новсти》報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，莫斯科已成為俄國疫情中心，且尚未度過高峰期。俄羅斯衛生部門也發現，大多數的確診病患都是「無徵狀患者」，因此加快了傳染速度與風險，目前俄羅斯已經進行超過440萬次的新冠病毒篩檢，結果將會陸續出爐，官方表示，「這也是近幾日單日通報數據相當高的原因。」

面對新冠疫情失控狀況，總統普丁4日也表示，將在6日進行新冠肺炎的相關抗疫會疫，並且要求各政府單位提出相關補救政策，包括經濟、交通、民生生活等都需有完善的措施。此外，俄羅斯也將延長對外國人入境限制，而原先實施的全國「居家隔離」限制，目前也被延長至5月11日，之後將再視情況決定。

此外，莫斯科醫療單位近日陸續提出相關「境內感染研究」，其中在莫斯科有90％的患者為65歲以下，9.3％為兒童。而俄羅斯總理米舒斯金日前被確診新冠肺炎，其發言人表示，「總理恢復狀況良好，目前仍在醫院觀察中，並且密切透過視訊、電話等方式處理公事。」

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