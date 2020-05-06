門沒開就排出紓困人龍！屏東市公所：一週後再來　民眾傻眼...承辦人霧煞煞





▲屏東市公所一早大門都還沒開就有民眾排隊 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／屏東報導

受到新冠疫情衝擊，行政院擴大紓困方案，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，從6日起開始申請。屏東市公所一早大門都還沒開，已經有20多位民眾在排隊，但大門一開後，工作人員貼出公告，內容是請民眾一週後再來辦，讓現場不少民眾傻眼，不過經詢問這是工作尚未交接清楚，今天起由各鄉鎮市公所受理申請及審查，也已經開放就近的各里辦公室做申請，不要大家全擠在一起。

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▲屏東市公所一早大門都還沒開就有民眾排隊 。（圖／記者洪靖宜攝）

擴大紓困方案消息一出，不少民眾紛紛到向地方公所詢問，6日一早，屏東市公所大門都還沒開，就已經有約20位民眾在排隊，但大門一開後，工作人員貼出公告，內容是請民眾一週後再來辦，更告訴民眾可以到各里辦公室做申請，讓現場不少民眾傻眼，一大早7點就來搶得首位的蔡小姐說：「有點生氣，還要等一周才能辦理，今天特別請假來排，看到這麼多人在排隊，(公所人員)可以提早出來說明，讓外面的人不用等，搞得現在大家很慌張。」

▲工作人員貼出公文內容寫出過一周後再來電洽詢，讓民眾傻眼。（圖／記者洪靖宜攝）

不過經詢問，這張公告是5日就張貼出來，是因為工作尚未交接清楚，才導致誤會，今天是能如期供民眾申請。屏東公所社會課長吳怡靜表示，許多民眾搞不清楚申請流程及須提供哪些資料，就連第一線工作人員也是，屏東縣政府昨天下午緊急邀集各鄉鎮市公所做協調會議，今天起由各鄉鎮市公所受理申請及審查，也已經開放就近的各里辦公室做申請，不要大家全擠在一起。

▲欲申請紓困的民眾擠在大門口。（圖／記者洪靖宜攝）



由於擴大紓困對象，包括未加保的工作者，吳怡靜表示，希望能提出佐證資料，但許多民眾沒辦法提出，也造成第一線人員困擾，吳怡靜解釋，若像是民眾是賣玉蘭花，可以提供進貨證明，以利申請。