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向抗疫醫護人員致敬　救國團中壢區團委會攜手扶輪做公益

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▲救國團中壢區團委會攜手扶輪做公益

▲救國團中壢區團委會攜手中壢北區扶輪社做公益。（圖／市議員謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情衝擊社福團體募款，救國團中壢區團委會與中壢北區扶輪社送愛，向真善美基金會舉辦的「憨兒手作玫瑰花愛心義賣」活動，預購1200朵以及杯子蛋糕，分別贈送給中壢天晟醫院及平鎮聯新醫院，表達對第一線抗疫的醫護人員及母親感謝。

救國團中壢區團委會會長劉宜俤說，接任會長以來，秉持救國團精神，特別重視社會公益，這一次透過中壢區市議員謝美英牽線，與真善美基金會共同向醫護表達敬意，結合公益，支持憨兒的手作玫瑰花義賣，意義不凡。

▲救國團中壢區團委會攜手扶輪做公益

▲向抗疫醫護人員致敬！救國團中壢區團委會攜手扶輪做公益。（圖／市議員謝美英服務處提供）

而為擴大社會參與，這一次的「讓愛傳遞─為第一線抗疫人員加油打氣」，也特地邀請中壢北區扶輪社共襄盛舉。母親節前夕，劉宜俤偕同市議員謝美英、中壢北區扶輪社社長莊呂惠美及幹部、好友一同傳愛到天晟、聯新醫院，希望透過義賣，讓憨兒手作產品不因疫情滯銷，讓社會大眾一同關心憨兒、向媽媽表達愛意、為醫護人員打氣。

救國國今年68周年，團慶預計10月舉辦，在此之前，預計8月在中壢區國小辦理品格快樂營；9月辦理「愛喜車趣」，邀請中壢區高中職學生一起公益洗車，所得將捐助桃園張老師基金會。劉宜俤說，轉型後的救國團，除了宣揚及力行終身學習，更積極參與舉辦公益活動。中壢區團委會陸續舉辦：六福村一日遊、威尼斯看電影、桃猿主場看棒球、麗寶樂園一日遊…，陪伴、給予弱勢家庭的孩子不一樣的體驗。

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