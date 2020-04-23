魏應充成立好食好事基金會助農民　第三屆加速器種子計畫報名開跑

▲頂新和德基金捐助人代表魏應充因對農民困境有所感，2017年成立好食好事基金會。（資料照／ETtoday）

生活中心／綜合報導

受新冠肺炎（COVID-19）影響，各國農業發展雪上加霜，頂新和德基金捐助成立的「好食好事基金會」前年「超前部署」啟動國內唯一食農加速器， 2年來成功輔導15個新創團隊、創造6千萬元的業績成長。部分團隊更殺出疫情重圍，業績逆勢成長。第3屆「加速器種子計畫」即起招生，歡迎具備食品、 農業等創新元素的食農創業家，報名加入食農國家隊培訓。

全球暖化導致極端氣候形成常態，食農產業的永續發展面臨嚴峻的挑戰，台灣近五年農業損失就擴大到每年台幣 135 億元 ，今年更因全球性疫情更是雪上加霜，對全世界糧食安全造成巨大影響，讓「食」、「農」問題成全球性議題。國際知名食農創投報告 AgFunder也 指出，2018年全球對「農業科技」與「食品科技」新創的投資已達到 169 億美元規模，結合新興科技，智慧農業、創新飲食的多元服務型態與創新商業模式如雨後春筍般在全球發酵。

對此，頂新和德基金捐助人代表魏應充因成長於農村，對農民困境有所感，2017年捐助成立好食好事基金會，扶植國內飲食與農業新創事業。基金會2018年啟動國內唯一的食農加速器，以培育「食農新創國家隊」的視野，採用美國麻省理工學院業師輔導系統(MIT Venture Mentor Service)，導入近40位由國內產業菁英與專業經理人組成的業師群，推出兩屆就已經成功輔導15個新創團隊轉型與進化。

好食好事基金會表示，前兩屆加速器種子計畫所輔導的15個團隊，不僅業績成長逾6000萬元、團隊估值高達12.6億餘元，團隊募資達成率也有近5成。其中部分團隊透過創新思維與科技應用，在這波疫情中殺出重圍逆勢成長，包括：提供數據協助農民判斷氣候、土壤與病蟲害，並結合5G及無人機操作噴灑的農業科技新創業者；以「漁電共生養殖」，實現儲能活動、永續漁場經營的水產新創團隊等。

▼第三屆好食好事加速器種子計畫報名開始。（圖／好食好事基金會提供）



2020 年招生開始 引入種子基金、擇優投資

好食好事基金會指出，面對這波新冠肺炎疫情的衝擊與挑戰，食農新創業者更需調整營運體質及商業模式，才能永續經營。「好食好事第三屆加速器種子計畫」即起開始報名， 6月10日截止，凡是具有核心技術、商業模式、營運規模的「食農科技」、「食農生技」、「創新飲食」或「永續食農」新創團隊，都可報名參加甄選，基金會盼透過加速器計畫及今年最新導入的種子基金，協助食農新創團隊進行跨界與科技合作，一同為台灣食農打造新戰力、成為食農國家隊！

報名「好食好事第三屆加速器種子計畫」

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