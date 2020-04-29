外籍移工語言不通難融入！邀千人捐「學習包」助台灣基層隊友

▲印尼移工學生過去在實體課堂上學習，逗趣的一面。（圖／One-Forty提供）

記者林璟倩／綜合報導

即將來臨的五一勞動節，是許多勞工族期待的放假小確幸，然而在台灣卻有超過30萬東南亞外籍移工平時也少有放假，甚至有超過3成的外籍看護一整年沒有放過假。然而，放眼台灣各大政府工程、中小型企業工廠以及家庭都有他們付出的身影，卻因語言不通難以融入社會。關注東南亞外籍移工的非營利組織One-Forty發起「好書伴集資計畫」，希望募集1000位民眾的捐款送他們中文學習包，協助這些堪稱台灣「隊友」的外籍移工更快適應台灣社會。

▲One-Forty希望邀請一千民眾捐款協助完成3000份學習包計畫。

勞動部2019年調查顯示，台灣雇主有近八成的困擾都是和與外籍移工「語言不通」；更有許多雇主表示，他們常常擔心外籍看護無法聽懂家中長輩說的話而發生照護意外，或是在家中溝通不良而造成許多誤會和困擾。因此One-Forty（全名：台灣四十分一移工教育文化協會）在2020年4月中發起「好書伴集資計畫」，針對台灣佔比最高的印尼勞工族群設計一套以母語出發的語言學習教材，內容針對上菜市場買菜、與雇主互動等生活所需的實用對話為主，希望邀請民眾加入捐款行列，送給印尼移工一份能加速融入台灣的學習禮物。



據了解，只要印尼移工提出申請，經One-Forty審核評估學習意願及需求通過即可免費獲得實體教材和長達一年的線上遠距學習資源，至今有將近千名印尼移工收到，分布全台各縣市，最遠到屏東、澎湖等偏鄉地區都有印尼移工正在透過這套教材學習，且高達86%以上的移工參與者認為此計畫有效改善了與雇主的溝通，與雇主更為親近；更有近八成的移工認為此計畫幫助他們更適應台灣生活，工作起來更開心！

▲學生們拿著中文課本在課堂上的大合照。

One-Forty 創辦人陳凱翔表示：「透過好書伴計畫，希望讓全台灣每一位移工都能把中文學好，除了工作成效會更有品質，與台灣人的互動也會更好。」然而每一年約有3萬名移工來台，目前團隊的資源遠遠不夠，光是要讓3000名移工獲得好書伴集資計畫的學習資源，一年就需要新台幣300萬，因此好書伴集資計畫希望至少募集 1000 位民眾的捐款支持，送出3000包學習包給全台灣各地的移工，一步一步幫助這些每日和台灣人站在同一陣線為美好生活努力的「隊友」們。

詳細好書伴集資計畫及捐款請見：https://qsear.ch/8e94b9