　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

外籍移工語言不通難融入！邀千人捐「學習包」助台灣基層隊友

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼外籍移工語言不通難融入！邀千人捐「學習包」助台灣基層隊友。（圖／One-Forty提供）

▲印尼移工學生過去在實體課堂上學習，逗趣的一面。（圖／One-Forty提供）

記者林璟倩／綜合報導

即將來臨的五一勞動節，是許多勞工族期待的放假小確幸，然而在台灣卻有超過30萬東南亞外籍移工平時也少有放假，甚至有超過3成的外籍看護一整年沒有放過假。然而，放眼台灣各大政府工程、中小型企業工廠以及家庭都有他們付出的身影，卻因語言不通難以融入社會。關注東南亞外籍移工的非營利組織One-Forty發起「好書伴集資計畫」，希望募集1000位民眾的捐款送他們中文學習包，協助這些堪稱台灣「隊友」的外籍移工更快適應台灣社會。

▲▼外籍移工語言不通難融入！邀千人捐「學習包」助台灣基層隊友。（圖／One-Forty提供）

▲One-Forty希望邀請一千民眾捐款協助完成3000份學習包計畫。

勞動部2019年調查顯示，台灣雇主有近八成的困擾都是和與外籍移工「語言不通」；更有許多雇主表示，他們常常擔心外籍看護無法聽懂家中長輩說的話而發生照護意外，或是在家中溝通不良而造成許多誤會和困擾。因此One-Forty（全名：台灣四十分一移工教育文化協會）在2020年4月中發起「好書伴集資計畫」，針對台灣佔比最高的印尼勞工族群設計一套以母語出發的語言學習教材，內容針對上菜市場買菜、與雇主互動等生活所需的實用對話為主，希望邀請民眾加入捐款行列，送給印尼移工一份能加速融入台灣的學習禮物。

據了解，只要印尼移工提出申請，經One-Forty審核評估學習意願及需求通過即可免費獲得實體教材和長達一年的線上遠距學習資源，至今有將近千名印尼移工收到，分布全台各縣市，最遠到屏東、澎湖等偏鄉地區都有印尼移工正在透過這套教材學習，且高達86%以上的移工參與者認為此計畫有效改善了與雇主的溝通，與雇主更為親近；更有近八成的移工認為此計畫幫助他們更適應台灣生活，工作起來更開心！

▲▼外籍移工語言不通難融入！邀千人捐「學習包」助台灣基層隊友。（圖／One-Forty提供）

▲學生們拿著中文課本在課堂上的大合照。

One-Forty 創辦人陳凱翔表示：「透過好書伴計畫，希望讓全台灣每一位移工都能把中文學好，除了工作成效會更有品質，與台灣人的互動也會更好。」然而每一年約有3萬名移工來台，目前團隊的資源遠遠不夠，光是要讓3000名移工獲得好書伴集資計畫的學習資源，一年就需要新台幣300萬，因此好書伴集資計畫希望至少募集 1000 位民眾的捐款支持，送出3000包學習包給全台灣各地的移工，一步一步幫助這些每日和台灣人站在同一陣線為美好生活努力的「隊友」們。

詳細好書伴集資計畫及捐款請見：https://qsear.ch/8e94b9

ET快訊
她挖耳朵突失聰！男友驚：都是耳屎…網購「掏耳神器」一用下場超
羅志祥8年前被警告「千萬不要腳踏兩條船」　詹惟中神預言「劈腿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

暖心送新住民媽媽母親節禮物　王令麟：美麗與自信助女性更堅強

從愛裡重生！賈靜雯：「愛情沒有誰對誰錯　你擁有自己的主導權！」

捕獲資深鐵粉！ 89歲老奶奶愛用自然美40年：「一天沒擦就怪拐」

兼顧家庭經濟拚當東森自然美店長！李燕菁巧手收服王令麟

疫情中突圍！東森自然美教育訓練　王令麟親自上陣當麻豆展現經營決心

外籍移工語言不通難融入！邀千人捐「學習包」助台灣基層隊友

中信文教「夢想+圓夢工程」獲遠見CSR教育推廣組首獎　扎根偏鄉藝文教育奪17項大獎

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

討打日常！汪耍心機踩貓姐腳腳　下秒被「喵掌巴臉」網笑：屁孩XD

外籍移工語言不通難融入！邀千人捐「學習包」助台灣基層隊友

中信文教「夢想+圓夢工程」獲遠見CSR教育推廣組首獎　扎根偏鄉藝文教育奪17項大獎

防疫交安都重要　南警一、五分局結合「五力」上街頭宣導

「駭人連環命案」燒出最強台劇！《誰是被害者》必追「五大特點」

SBL冠軍賽／台啤殊死戰力拚　射手群需頂住壓力突圍

疫情不退　哆啦A夢一封「來自未來的信」　逼哭網友

內衣摩擦炸痛！她右胸「爆長一片紅班」像千針刺膚...醫：疲倦是警訊

中職／親自餵球了解打者狀況　曾豪駒勤做筆記

演員老公解國小數學題！　老婆氣炸「不做出來不許出門」…爆笑對話曝光

與澳媒「舌戰」20分官網選擇性刊登？耿爽反問：我說的你都有報導嗎？

不斷更新／林安可連2場開轟　5局兄弟3比1統一

慈濟號召聚善念抗疫！花蓮縣府3波響應　近9百人參與蔬食行動

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

公益熱門新聞

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

邀千人捐學習包　助台灣基層隊友

中信文教獲遠見教育推廣組首獎

疫情衝擊血庫！　遠雄第五屆熱血接力賽開跑

王令麟掏100萬買珍珠芭樂　暖贈3醫院

王令麟暖心送新住民母親節禮物

醫護辛苦了！王令麟：東森捐贈防疫禮

和泰汽車捐第10台捐血車居企業之冠

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

王令麟體恤醫護！上網登錄即可獲自然美保養品

別讓孩子成為高壓情緒的受害者

帝王級牛郎出書所得全捐公益

淘寶台灣捐贈近千萬防疫物資　助攻北市927所校園

夢飛行2019　24名身心障礙童圓夢遊港

更多熱門

相關新聞

王令麟暖心送新住民母親節禮物

王令麟暖心送新住民母親節禮物

向媽媽們傳遞愛與敬意的母親節即將來臨，然而受新冠肺炎影響，許多行業大不景氣，今年恐怕難以開心過節。長期關懷弱勢族群需求的東森集團總裁王令麟，特別提前準備東森自然美保養品寵愛新住民媽媽們，希望媽媽轉換心情，繼續做子女心中最強大的支柱。

一件難求　社福團體民生物資銳減

一件難求　社福團體民生物資銳減

新加坡今激增931例　超越日本成亞洲第五

新加坡今激增931例　超越日本成亞洲第五

疫情裡的雲端　虛擬志工興起

疫情裡的雲端　虛擬志工興起

魏應充成立好食好事基金會助農民

魏應充成立好食好事基金會助農民

關鍵字：

公益愛心雲外籍移工

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／羅志祥沉默6天發聲了！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

南韓：金與正將成官方接班人

更多

最夯影音

更多
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面