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善耕365／一件難求！　社福團體民生物資銳減中

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▲螢火蟲兒少福利服務關懷協會發放物資給需要的名眾。 (圖/ 螢火蟲兒少福利服務關懷協會 提供)

文／善耕365、余柏翰
圖／螢火蟲兒少福利服務關懷協會 提供

新冠肺炎疫情依舊持續延燒中，前陣子的清明連假讓台灣民眾再次感受到病毒傳染的擴散能力，現在，能避免到人潮多、擁擠的場所成為大家注意的細節，但無形中許多產業也受到影響，旅遊、觀光、百貨業等等，但善耕365更注意到其中一個影響比較顯著的，是透過台灣人的愛心來幫助弱勢族群的公益行為；上個月我們提到關於疫情影響志工投入服務這件事，這次我們要來聊聊如果我們不能身體力行，又該如何在這樣艱困的時候，展現我們的愛心，幫助需要被幫助的人

善耕：齊心戰「疫」，物資媒合免費刊登！

善耕365秉持著一貫的宗旨，媒合志工與社福團體，希望讓需要志工的單位都能獲得充足的志工數量，發揮人們的愛心來服務這塊土地需要被幫助的人們，不過隨著新冠肺炎疫情的爆發，許多集會活動被取消，志工服務這件事情受到不小的影響，許多社福單位只能用現有的人力繼續維持基本的服務，即便有許多志工對於台灣的防疫工作十分有信心，依舊義無反顧的投入志工服務的行動中，不過善耕365思考的方向是，我們如何讓人們在全民防疫的時刻，也能持續地發揮愛心，是的，而我們想到的方式是透過「物資捐贈」。

請繼續往下閱讀...

一直以來，除了投入志工活動之外，許多的地方長期性缺乏物資，藉由媒合方式瞭解地方的物資需求，是善耕365希望能夠做到的，因此我們在這個時候將注意力加強在「捐贈媒合」上，希望能讓台灣人的愛心，透過不同的方式，在非常時期中依舊展現出應有的溫暖。

一件難求！社福民生物資銳減

談到物資的需求，可怕的是疫情恐慌之下，誰都沒把握能募集到多少的物資，舉例來說，我們與社團法人高雄市螢火蟲兒少福利服務關懷協會了解下發現，因為這次疫情的關係造成不小的經濟損失及預期性恐慌，很多地方都在囤積民生物資，固定受贈的物資數量大幅減少，原本每個月協會都能夠發放物資給單位照護關懷的家庭，但現在只能苦等足夠的存量才能發放，甚至在3月份疫情越趨嚴重時候，整個月只收到3件受贈包裹，狀況並不是太樂觀，另外補助弱勢家庭孩童的早餐助養金以及營養午餐補助金，剩餘金額不到一個月就得面臨中斷，可以說目前「捐款及物資」狀況十分不足，幾乎即將面臨中斷的狀態

▲螢火蟲兒少福利服務關懷協會發放物資給需要的名眾。 (圖/ 螢火蟲兒少福利服務關懷協會 提供)

畢竟民生物資也成為一般民眾在這場疫情恐慌下囤積的物品，這樣的例子並不是單一個案，社團法人桃園市愛筵社會服務協會也反應出相同的困境，表示：「本來物資有穩定合作配給的單位，但剛好合作到2月底。接著因為疫情影響協會找不到志工，本身協會僅有2位社工、一位督導，人力上十分吃緊，僅能盡量不同一天休假。」，可以說許多社福單位，都在面臨著一場難以評估的危機。

▲愛筵社會服務協會於善耕媒合平台刊登後所收到的物資。(圖/愛筵社會服務協會 提供)

儘管無薪假中，民眾仍出手援助

在募集艱困的時刻，我們依舊可以聽到令人感動的故事，財團法人蓮心園社會福利慈善事業基金會就和我們分享，在這樣共體時艱的困境裡，依舊有人即使自己生活面臨困難，還是義無反顧的伸出援手，社工分享：「記得有個因爲疫情正在放無薪假的民眾來電表示：『因為我目前沒領薪水，只能購買少量物資來捐贈，希望還是可以盡一點心意』」，讓社工們非常感動，而即使無法捐贈單位特別需要的物資，許多愛心人士也會致電詢問，有沒有其他物資的需求。

抗疫難題：社福們的長跑壓力賽

面對這場疫情大戰，各個單位並不是沒有事前準備，但沒有料到會是一場持久戰。位在台南的蓮心園啟智中心，為全日型的照護單位，防疫期間收到政府的公文，除了相關專業人士之外，近期內連孩子的家屬都禁止探訪，在中心的孩子也無法定期返家，這讓原本就無力長期照顧孩子的家庭以及孩子本身面臨非常大的心理壓力挑戰，而這樣非常的時刻，誰都不知道這場戰役還會持續多久

▲ 社工陪伴學員勞動打掃，緩解無法與家人在一起的心情。(圖/蓮心園啟智中心 臉書)

是的，也許我們無法親身力行的幫助這些弱勢族群，但我們也能不用出門發揮愛心，善耕365接觸不少的社福單位，了解到他們在物資上的需求後，也盡可能協助捐贈上的媒合，希望能讓這些單位度過危機，也希望所有這塊土地有愛心的人們可以知道，我們有很多種方式能在此時此刻繼續幫助這些需要被幫助的人，「物資捐贈」絕對是我們可以做到的！

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我要捐贈物資
社福刊登物資

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站
【一件難求！社福團體民生物資銳減中】

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