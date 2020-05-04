快訊／新冠肺炎再新增1例「磐石艦官兵」確診　累計群聚36人！

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者莊喬迪攝）

記者趙于婷／台北報導

磐石艦再新增1例敦睦艦隊確診個案（案438）！發言人莊人祥表示，昨日總共檢驗345人，其中1人呈現弱陽性，而無法研判，今日再次採檢後確診，個案無症狀，將由救護車後送住院隔離。

磐石艦隊昨日加今日總共5人確診，且都是「無症狀」。指揮官陳時中昨就表示，可能是病毒量非常低驗不出來，也可能是病毒起伏被揪出，在敦睦艦隊爆發群聚感染後，指揮中心已做了通盤探討，先前也全艦抽血驗抗體，希望釐清傳播途徑。

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該艦隊已累計36人群聚感染新冠肺炎！陳時中說，本次敦睦遠航支隊確定病例與極可能病例仍僅限於磐石艦，以磐石艦確定病例艙間分布來看，並無特別時間與空間群聚現象，推測是因船艦「空間狹小、人員活動密切接觸」造成病毒傳播。

▲今日新增的437個案與案383曾搭乘同班機回台。（圖／陳昱璇製）

▲今日新增2名確診，1人為境外移入，1人為磐石艦官兵。（圖／曾梓倩製）

陳時中進一步指出，磐石艦上共377人，本次疫情病例數35人，侵襲率約9％，相較他國海軍艦隊如法國戴高樂號（侵襲率52%）、美國羅斯福號（侵襲率24%）為低，疫情規模較小，推測是因磐石艦上推行戴口罩、發燒者進行隔離等相關防治措施有關。

另外，今下午也宣布新增一例境外移入（案437），為30多歲居家隔離的女性，在1月30日至美國就學，4月9日入境時無症，但因和案383同班機，因此進行居家隔離，期間有流鼻水症狀，當時認為是過敏而未通報，隔離期滿後，才又主動向衛生單位表示有流鼻水和鼻塞症狀，就醫採檢確診。

▲敦睦艦隊新增1人確診，其餘今晚可返家。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）