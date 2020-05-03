國安局長比川普大嘴巴　范世平：洩金正恩狀況在520前特別敏感

▲邱國正、范世平。（圖／記者屠惠剛攝、記者陳政錄攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對日前國安局長邱國正在立院備詢時稱北韓領導人金正恩沒死但患病一事，如今看來似乎說中一半，引發外界擔憂情報線報銷。對此，台師大政治學研究所教授范世平3日在臉書表示，連大嘴巴的美國總統川普都對此保守，邱身為全國最高情治首長，此一發言在520總統蔡英文就任前就顯得特別敏感。

北韓官媒2日報導領找人金正恩出席平安南道順川肥料廠竣工儀式，破除外界對他神隱20天的負面揣測。范世平表示，自己上周在節目上就說過「我覺得可能他（金正恩）還活的好好的」，他只是元山躲起來以免感染新冠肺炎。

范世平解釋他認為金正恩還活著兩項理由，其一是中國大陸有無在中朝邊界大幅增兵；其二是南韓與美軍有無在朝韓邊界增兵，「結果兩者都沒有」，而媒體報導解放軍軍車在「沈大高速公路」移動的畫面，僅是例行移動。

范世平點名邱國正對金正恩行蹤「捅了婁子」，成為全球首位證明金生病的情治首長。范認為，雖然邱國正表示訊息來源是根據「公開情資」，也就是媒體報導，但對照其他國家政府的謹言慎行，「連大嘴巴川普都保守起來」，邱身為全國最高情治首長，此一發言在520蔡英文就任前就顯得特別敏感。