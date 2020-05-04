五一金正恩是本尊！　名嘴曝金氏家族最大特徵「兔寶寶門牙」

▲金正恩出席肥料工廠竣工儀式。（圖／翻攝自北韓官媒）



政治中心／綜合報導

北韓領導人金正恩日前出席公開場合破除死訊謠言，然而卻遭民進黨立委王定宇懷疑不是本人，而是「冒牌替身貨」。對此，名嘴李正皓4日在臉書表示，相信當天出席活動的確實是「金正恩本尊」，因為「兔寶寶門牙的特徵都非常明顯」。

李正皓表示，相信金正恩有替身，但5月1日出席北韓順天磷肥工廠竣工典禮剪綵儀式確實是金正恩本尊；且看過照片後，仔細分析金正恩妹妹金與正以及父親金正日，發現他們家族最大的特徵就是都有一對非常明顯的「兔寶寶」門牙；但他強調，一切分析頂多是個人感覺，不一定對，但從科學的角度，圖型識別（Pattern recognition）一直是人工智慧的最強項。

▲李正皓發現金氏家族特徵，就是兔寶寶門牙。（圖／翻攝李正皓臉書）



李正皓認為，只要過去的資料量夠多，現行的人臉辨識技術不僅可以從五官與瞳孔的比例來判斷此人是否為替身，甚至連走路的姿勢、身體傾斜的角度、不自覺的小習慣等，都可以成為人工智慧判斷的依據，這是科學與數學，騙不了人。

李正皓說，北韓敢釋出金正恩訪視磷肥工廠的影片就絕對是本尊，因為替身根本逃不過西方情報體系事後的查驗，還不如持續神隱。

綜觀上述論點，李正皓更傾向於相信5月1日出席北韓順天磷肥工廠竣工典禮剪綵儀式確實是金正恩本尊，但至於金正恩莫名其妙消失20天的真正原因是什麼，那恐怕真的只能問上帝了。

▲北韓領導人金正恩5月1日出席公開活動。（圖／路透）