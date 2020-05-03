高雄防疫兵推！韓國瑜嘆做什麼被扣「罷韓投票」：這想法很狹隘

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

為了模擬一旦發生社區感染後的應變措施，並測試高雄市政府各機關應變能力，高雄市府於3日在四維行政中心及鳳山行政中心兩地同步進行實兵演練，不過中央流行指揮中心指揮官陳時中並未到場。韓國瑜坐鎮四維行政中心，整場演習約近50分鐘，完成後他表示因為敦睦艦隊又把緊張情緒拉高，這演練非常重要，是要喚醒市民和同仁不能放鬆。

▲高雄市府5月3日兵推演習 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市府3日實施實兵演練，分別於四維和鳳山行政中心兩地同時舉行，先前函文邀請了中央流行指揮中心指揮官陳時中，但陳時中並未到，而是由傳染病防治醫療網高屏區指揮官陳垚生及衛生福利部疾管署高屏區管制中心游秋月主任等人代為出席。

▲視訊連線鳳山行政中心 。（圖／記者洪正達攝）

四維行政中心以辦公大樓疑似群聚感染為假設情境，鳳山行政中心則以集合住宅群聚感染為假設情境，模擬辦公大樓員工及住宅住戶確診新冠肺炎後之應變處理機制，包括疫調、防疫巴士、後送醫院、進住防疫旅館、住戶居家隔離、送餐服務、環境消毒、管制周邊人車進出及啟動遠距教學等各項模擬狀況。

▲防疫巴士 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜坐鎮四維行政中心，整場演習約近50分鐘，他一開始提到，目前到對於疫情是沒有樂觀本錢，防疫措施工作上不敢鬆懈，整場演習他相當認真觀看。他於結束後表示，感謝各縣市軍方代表參與，由於高雄市府及市民配合，加上中央軍方幫忙，高雄本土感染是零，但敦睦艦隊又把緊張情緒拉高，才會思考如何演練。

對於演練成果，他說：「台上十分鐘、台下十年功，各局處不斷討論想定防疫狀況，整合每個單位協調，另個重點，是要喚醒市民和同仁不能放鬆，這演練非常重要，因為兩地演練，投入人力物力巨大，要繼續研究哪邊可以再強化，演練辛苦感謝大家，希望大家團結，持續努力可以保持好成績。」

至於兩地兵推演練所耗費經費到底有多少？韓國瑜則簡單表示，屆時會再議會上統一跟大家報告。

現場媒體詢問，有關罷韓團體質疑，疫情趨緩仍做演練，是否有恐嚇市民的感覺？韓國瑜說，演練是為了保護高雄市民生命財產，今天也特別以兵推來實地演練、付出行動，就像漢光演習為例，這十幾年來從沒停過，會有民眾說現在都不打仗了，為何還要推漢光？他表示，推社區演習，希望大家以寬廣的心來看待，特別是新冠肺炎爆發以來，高市府特別擔心有社區傳播的風險，做前置性預演。

韓國瑜強調，不管是幸福川清淤或是道路時間等，「我覺得都要扣到6月6日，這樣想法非常狹隘、偏狹的。他重申，高市府推出兵推演習，目的就是保護市民生命健康財產，這是市長跟團隊肩膀上的責任。」