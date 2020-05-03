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快訊／敦睦艦隊官兵二採「4人陽性」　檢疫所留磐石艦官兵隔離

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記者嚴云岑／台北報導

敦睦艦隊爆發31人群聚感染，餘下713人已於今（3）日清晨隔離期滿，全員檢驗陰性即可解除隔離返家自主健康管理。指揮中心晚間緊急召開記者會，指揮官陳時中公佈採檢結果，又有4人驗出陽性，同為磐石艦隊官兵，該起案例也讓全台新冠肺炎確診數來到436人，同艦432官兵最少還須待2天等待二採陰性才能返家。

▲▼0503疾管署記者會(2000)。（圖／記者莊喬迪攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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國防部副部長張哲平下午出席指揮中心記者會表示，針對敦睦遠訓支隊31人確診之群聚事件造成民眾恐慌，在此向全國民眾致歉，未來會與指揮中心一同努力守住社區，也希望民眾能給予仍在住院中的確診個案支持與鼓勵，期望他們能早日康復，指揮中心將與國防部持續檢視並修正艦隊防治措施相關流程，以避免相同情況再次發生。

指揮中心陳時中亦表示，未來艦隊上可配置核酸檢測試劑與儀器，考量艦隊出航執行任務航行時間長，且艦上缺乏檢驗設備，一旦於任務期間出現疑似個案，可提供艦上軍醫做為診斷參考。

陳時中2日在記者會上，也表示「要先跟官兵到個歉」，雖然磐石艦群聚爆發至今，在社區的影響非常小，從一開始發病的3位到後來停滯在31位，整起群聚事件算穩定，但為了安全起見，會在滿14天後再採檢一次，如果全部都是陰性，就可以解除隔離，但如果有一人不是陰性，就要再採檢一次，希望把風險降到最低，讓整起事件有完美句點。

▲▼敦睦艦隊4人檢驗陽性，將於明日再度採檢。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲敦睦艦隊4人檢驗陽性，將於4日再度採檢。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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