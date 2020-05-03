疫情趨緩「40醫護秒被裁」！醫院被罵爆…緊急打電話：快回來上班

▲大陸新冠肺炎疫情趨緩，立刻有醫護人員被裁員。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

大陸疫情才剛趨緩，陝西省咸陽市婦幼保健院就有40名醫護被裁員，被以「人才優化」的名義要求自願離職，引起社會熱議。就在大陸社會紛紛砲轟該家醫院的同時，被離職的醫護人員陸續接到訪談電話，通知可以回去上班。

綜合陸媒報導，大陸有網友在網上爆料稱，咸陽市婦幼保健院透過考試實施末位淘汰，一次性裁掉40多人，包含26名護士，裁員名單內多數都曾在抗疫一線。如今，他們不僅沒有領到抗疫補助，還突然被失業，甚至還需對外承認是「自願辭職」，讓不少護士相當心寒。

▲40醫護被以「人才優化」的理由裁員，還要說是自願離職。（圖／路透）



對此，咸陽市婦幼保健院說明，裁員是基於業務萎縮，2019年11月做出的優化方案，受到疫情影響，才在近日實行，目前已與大部分聘用人員達成調解補償協議。儘管院方給出答案，仍讓大陸社會難以相信，紛紛出言砲轟。

不過，有多名被裁醫護3日說明，當天接獲咸陽市衛健委的電話，讓他們前往咸陽市婦幼保健院接受調查組談話。隨後，有位羅姓醫護人員說明，到場接受談話後，醫院人事科突然打來，通知他們回去上班，讓他們感到相當奇怪。

由於事件重大，咸陽市衛健委曾承諾「介入調查」，但調查結果還沒出來，醫護人員突然被通知回去上班，讓不少人擔憂，「把我們『優化』掉了，現在又讓我們回去，這兩者太矛盾了。」

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