　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

磐石艦再增4確診！　感染醫建議「居家隔離接觸者」也要再採一次

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼磐石號油彈補給艦,磐石艦,磐石軍艦,AOE-532,中華民國海軍,後勤艦艇,國艦國造（圖／資料照）

▲敦睦艦隊磐石艦群聚增至35人。（圖／資料照）

記者嚴云岑／台北報導

敦睦艦隊磐石艦今（3）日0時隔離期滿，指揮中心為安全起見，要求需二採陰性才能出關返家，晚間檢驗結果出爐，又増4人驗出陽性，群聚感染增至35人，同艦346人需等待三採陰性才能出關。感染科醫師表示，磐石艦至少已有4波感染，如果驗出igG抗體，就代表早在4週前就有人感染。

振興醫院感染科主任李明政表示，敦睦艦隊第一波感染可能是在228連假，第二波則是帛琉，第三波是4月10日大量發病，現在則是第四波。

請繼續往下閱讀...

「我早就說這些官兵一定會再發病。」李明政提到，今天被驗出陽性的4名官兵，不一定是在今天才發病，是因為指揮中心要求在14日隔離期滿才採檢，「假如你在隔離期間每天採，應該會有陸續有陽性冒出來。」

▲▼0503疾管署記者會(2000)。（圖／記者莊喬迪攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者莊喬迪攝）

敦睦艦隊染疫事件爆發後，中央流行疫情指揮中心首先針對磐石艦抽血進行抗體檢驗，希望釐清案情，檢體送三間實驗室檢驗卻出現「檢驗結果有差異」還無法判讀公布結果。

對此，李明政表示，磐石艦抗體陽性的比例應該蠻高的，而抗體又可分igG與igM，如果官兵驗出igG，就代表2周前就爆發感染，igM則代表感染爆發在4周前，而同時有igG與igM，就代表在2至4周前感染，不過這些都是從學理上推斷，詳細結果仍有待指揮中心公佈。

不過，被問到這會是磐石艦最後4位被感染的官兵嗎？李明政回應，「現在還不敢說」，如果隔離程序嚴謹的話，照理上應該沒有風險，但不代表無法完全排除社區感染，因為14天觀察期只是訂出一個最嚴謹期限，但醫學還是有1至2%的例外，建議584名正在居家隔離的接觸者，在解隔離前也要再採檢一次，才能避免有漏網之魚，把病毒帶進社區。

ET快訊
那邊都沒洗！17歲高中弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫臭到變臉：快
龍洞攀岩場墜落意外！1女「慘摔平台」宣告不治
蕾拉公開驚人月收入！曝養女兒「超高開銷」吐心聲：苦過也低潮過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

磐石艦再增4確診！　感染醫建議「居家隔離接觸者」也要再採一次

爸狂帶動物回家養！她開門「驚見3鵝」嚇傻…怒曝超狂經歷　網：真人森友會

壓力大頭痛襲來！12生肖「本週健康運」揭曉...推喝青草茶降火

影／敦睦磐石艦確診升至35人！　新增4確診「至今無症狀」

影／海上+檢疫所隔離44天！磐石艦再增4確診　陳時中解釋「還驗出病毒原因」

影／磐石艦又4人確診！陳時中：分散3檢疫所驗出「明天再採檢」

影／敦睦艦隊康定、岳飛艦「二採陰性」　367人明上午5時30分解隔離

快訊／敦睦艦隊官兵二採「4人陽性」　檢疫所留磐石艦官兵隔離

LIVE／磐石艦713官兵疑新增確診　陳時中20時上火線說明

快訊／磐石艦713官兵回家有變數？　指揮中心8點緊急開記者會

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

曾之喬、劉品言世紀合體「我們是Sweety」　自虧：我們是史上跳舞最爛的女子團體

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

大陸漁船越界捕魚蛇行拒檢　海巡驚險追捕「跳船」逮6人

打拋肉用九層塔炒＋番茄是死罪！ 泰國人崩潰怒吼...網驚：以前吃錯了

Jennie直播BLACKPINK、GD都在！　網超興奮：要回歸了嗎

警鈴狂響！三寶硬闖平交道卡中間 女伴急撐柵欄...他傻眼：白癡嗎？

慶0確診！姓名有「玲、婷、豪」　購買AirPods耳機價格省888元

磐石艦再增4確診！　感染醫建議「居家隔離接觸者」也要再採一次

爸狂帶動物回家養！她開門「驚見3鵝」嚇傻…怒曝超狂經歷　網：真人森友會

壓力大頭痛襲來！12生肖「本週健康運」揭曉...推喝青草茶降火

影／敦睦磐石艦確診升至35人！　新增4確診「至今無症狀」

影／海上+檢疫所隔離44天！磐石艦再增4確診　陳時中解釋「還驗出病毒原因」

影／磐石艦又4人確診！陳時中：分散3檢疫所驗出「明天再採檢」

影／敦睦艦隊康定、岳飛艦「二採陰性」　367人明上午5時30分解隔離

快訊／敦睦艦隊官兵二採「4人陽性」　檢疫所留磐石艦官兵隔離

LIVE／磐石艦713官兵疑新增確診　陳時中20時上火線說明

快訊／磐石艦713官兵回家有變數？　指揮中心8點緊急開記者會

IU一推OMG新專輯收錄曲…「排名爆衝78名」！　網推爆：影響力好驚人

名醫一家5口葬身火窟！陳菊悲痛回應：他是我朋友…

懶人必看！日常超簡單「5招」，讓你瘦成女團美腿

中職／游霆崴4局投7保送、壞球多　洪總：早晚會出事

東勢果園老農被砍9刀慘死　報案人疑殺人犯！檢聲請羈押

有自信超加分！男生有「4特質」根本自帶電力...女生一見就心動

一次擁有雙風格！小資家庭北歐混搭美式　白色浪漫居宅超溫馨

中職／陳傑憲游擊屢屢失誤重挫信心　餅總：看了很椎心

《復仇者聯盟》元老6成員世紀合體！網噴淚：好想念他們

太積極追求有異狀？ 4種徵兆告訴你「對方不OK」

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

台灣0確診破功！網友見案430旅遊史氣炸

快訊／全台有感！11：24規模5.9地震　最大震度4級

「親吻病高燒7天」無藥醫　媽驚：沒親兒子

快訊／11：24地牛翻身！　初判震度3級

夫婦西非返台確診　空服：上機狂吃喉糖

713官兵回家有變數？指揮中心緊急開記者會

「超商什麼漲價最有感？」網秒點名這類

快訊／敦睦艦隊官兵二採4人陽性

慶「+0」回歸！漢堡買1送1、超商冰品第2件0元

未來一周「2波鋒面」時間、雨區曝

磐石艦再增「4人陽性」　陳時中解釋了

台鐵斗南至大林南下北上列車延誤

好市多買「13公斤大西瓜」一看賺到了

新冠肺炎後遺症有解？1療法助肺泡再生

更多熱門

相關新聞

趁沒人上岸？47.5萬海龜齊產卵　專家說話了

趁沒人上岸？47.5萬海龜齊產卵　專家說話了

疫情肆虐讓各國封城、封國，許多動物趁機出來逛大街，日前就有報導表示，疫情連帶也讓一群欖蠵龜（Olive ridley sea turtle）到印度海岸產卵。然而有專家表示，影響海龜築巢的條件很嚴苛，潮汐、風向、月相等等都需要配合，因此可能並非因為疫情造成遊客減少影響。

新冠病毒呈陽性！法國寵物貓曾有症狀

新冠病毒呈陽性！法國寵物貓曾有症狀

插管防疫箱獲多國採用　醫師賴賢勇獲表揚

插管防疫箱獲多國採用　醫師賴賢勇獲表揚

康定、岳飛艦367人明上午5時30分解隔離

康定、岳飛艦367人明上午5時30分解隔離

快訊／敦睦艦隊官兵二採4人陽性

快訊／敦睦艦隊官兵二採4人陽性

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫海軍國軍敦睦艦隊

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「五一金正恩」怪怪的　王定宇：替身冒牌貨！

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

萬里海灘驚見「露天活春宮」

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

即／北韓突射槍彈「擊中南韓哨所」

750萬X6M新車狀況不斷！車吊2樓高嗆：BMW爛爛爛

高雄惡火現場內部畫面曝！起火點找到了

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

台灣0確診破功！網友見案430旅遊史氣炸

快訊／全台有感！11：24規模5.9地震　最大震度4級

周揚青「一個符號」酸爆愷樂！

高雄清晨火警5人無生命跡象！一家都是醫生

金正恩瑞士留學　熱愛籃球像鄰家男孩

羅志祥「危險對話」被挖出！

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

更多

最夯影音

更多
疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光
曾之喬、劉品言世紀合體「我們是Sweety」　自虧：我們是史上跳舞最爛的女子團體

曾之喬、劉品言世紀合體「我們是Sweety」　自虧：我們是史上跳舞最爛的女子團體

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面