磐石艦再增4確診！　感染醫建議「居家隔離接觸者」也要再採一次

▲敦睦艦隊磐石艦群聚增至35人。（圖／資料照）

記者嚴云岑／台北報導

敦睦艦隊磐石艦今（3）日0時隔離期滿，指揮中心為安全起見，要求需二採陰性才能出關返家，晚間檢驗結果出爐，又増4人驗出陽性，群聚感染增至35人，同艦346人需等待三採陰性才能出關。感染科醫師表示，磐石艦至少已有4波感染，如果驗出igG抗體，就代表早在4週前就有人感染。

振興醫院感染科主任李明政表示，敦睦艦隊第一波感染可能是在228連假，第二波則是帛琉，第三波是4月10日大量發病，現在則是第四波。

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「我早就說這些官兵一定會再發病。」李明政提到，今天被驗出陽性的4名官兵，不一定是在今天才發病，是因為指揮中心要求在14日隔離期滿才採檢，「假如你在隔離期間每天採，應該會有陸續有陽性冒出來。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者莊喬迪攝）

敦睦艦隊染疫事件爆發後，中央流行疫情指揮中心首先針對磐石艦抽血進行抗體檢驗，希望釐清案情，檢體送三間實驗室檢驗卻出現「檢驗結果有差異」還無法判讀公布結果。

對此，李明政表示，磐石艦抗體陽性的比例應該蠻高的，而抗體又可分igG與igM，如果官兵驗出igG，就代表2周前就爆發感染，igM則代表感染爆發在4周前，而同時有igG與igM，就代表在2至4周前感染，不過這些都是從學理上推斷，詳細結果仍有待指揮中心公佈。

不過，被問到這會是磐石艦最後4位被感染的官兵嗎？李明政回應，「現在還不敢說」，如果隔離程序嚴謹的話，照理上應該沒有風險，但不代表無法完全排除社區感染，因為14天觀察期只是訂出一個最嚴謹期限，但醫學還是有1至2%的例外，建議584名正在居家隔離的接觸者，在解隔離前也要再採檢一次，才能避免有漏網之魚，把病毒帶進社區。