影／敦睦艦隊康定、岳飛艦「二採陰性」　367人明上午5時30分解隔離

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者莊喬迪攝）

記者嚴云岑／台北報導

敦睦艦隊爆發31人群聚感染，餘下713人已於今（3）日清晨隔離期滿，指揮中心晚間緊急召開記者會，指揮官陳時中公佈採檢結果，又有4人驗出陽性，同為磐石艦隊官兵，該起案例也讓全台新冠肺炎確診數來到436人，但另外兩艘康定、岳飛艦，因為二採都是陰性，367人明天上午5時30分就可解除隔離，返家進行自主管理。

國防部副部長張哲平下午出席指揮中心記者會表示，針對敦睦遠訓支隊31人確診之群聚事件造成民眾恐慌，在此向全國民眾致歉，未來會與指揮中心一同努力守住社區，也希望民眾能給予仍在住院中的確診個案支持與鼓勵，期望他們能早日康復，指揮中心將與國防部持續檢視並修正艦隊防治措施相關流程，以避免相同情況再次發生。

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指揮中心陳時中亦表示，未來艦隊上可配置核酸檢測試劑與儀器，考量艦隊出航執行任務航行時間長，且艦上缺乏檢驗設備，一旦於任務期間出現疑似個案，可提供艦上軍醫做為診斷參考。

陳時中2日在記者會上，也表示「要先跟官兵到個歉」，雖然磐石艦群聚爆發至今，在社區的影響非常小，從一開始發病的3位到後來停滯在31位，整起群聚事件算穩定，但為了安全起見，會在滿14天後再採檢一次，如果全部都是陰性，就可以解除隔離，但如果有一人不是陰性，就要再採檢一次，希望把風險降到最低，讓整起事件有完美句點。