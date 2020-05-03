　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

豪撒1億「買情趣內衣」！金正恩「極致奢華生活」曝光　一包名牌菸竟要價上千元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓領導人金正恩的綠皮火車。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩的綠皮火車。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩的一舉一動都受到外界矚目，但除了他在國際上的表現，更多人好奇的是他豪奢的生活方式。身價被估計最少有50億美元（約1500億元台幣）的他跟一般富豪一樣喜歡購置名車、投資房地產跟進口美食，而這一切的豪華生活卻都建立在貧窮人民的生活之上，形成了鮮明的對比。

金正恩神隱20天後終於於1日現身，也打破了病危、死亡傳言。不過就在他消失的期間，外媒指出雖然不知道人現在到底在哪，但有多個藏匿處可以供他選擇居住，在北韓的周圍據悉就有17座居所，其中一座即是先前一直被提到位於元山、擁有500公尺飛機跑道的別墅，外界發現他的專屬列車停在該處，並猜測他應該就是藏身在該處。

▲▼金正恩元山別莊、元山葛麻海岸觀光區、專列車站位置。（圖／翻攝自Google Earth）

▲金正恩元山別墅。（圖／翻攝自Google Earth）

金正恩主要的居住地「龍城官邸 (Ryongsong Residence)」位於北韓首都平壤，該棟建築不僅可以防止核子攻擊，周圍甚至有多個軍事單位進駐，還有設置高壓電圍欄、地雷場當作保護，而建築地下則是擁有自己的火車站，以及連結其他建築物的地下隧道。

除了住的地方，金正恩更擁有屬於自己的私人小島，前NBA球星小蟲（Dennis Rodman）曾在2013年時向媒體表示，自己曾經去過金正恩的小島，這個島就跟夏威夷或是伊維薩島一樣十分美麗。此外，小蟲還提到金正恩擁有豪華的私人遊艇，高約為2.4公尺，由英國的船製造商所生產，價值約700萬美元，不僅擁有客艙、甲板還有可以容納10人的餐廳。

在代步方面，金正恩擁有價值數百萬美元的伊留申-62（Russian IL-62 ）客機，儘管沒有任何證據顯示他有飛航資格，但他卻表示過自己喜歡控制飛機的感覺；另外還有眾所皆知的豪華火車列車，據悉一共有90節車廂，裡頭有臥室、會議室等空間，裝飾的家具皆為外國製造，搭車的同時還會從「歡樂隊」挑選女子陪同，以增添樂趣。

報導中指出，「歡樂隊」約有2千名女子組成，清一色在醫學證明上被認為是處女，主要透過性來服務金正跟以及其他高層。金正恩的秘密后宮也是致使他揮霍的另外一個原因，2016年時他從中國進口高檔內衣，其中包過情趣內衣跟吊帶褲，一共價值270萬英鎊（約1億多元台幣）。

儘管先前受到國際制裁，但金正恩仍在2017年時花費了至少4億英鎊（約152億元台幣）的錢，進口包括樂器、酒和水上飛機；他個人收藏的手錶估計價值超過800萬美元（約3億元台幣’，其中最受到矚目的即是他在2019年，在一次視察導彈發射時手上所帶的IWC波托菲諾手錶，價值約為1萬英鎊（約38萬元台幣）。

▲▼金正恩戴名錶。（圖／朝中社）

▲金正恩戴名錶。（圖／朝中社）

不管北韓人民是否仍處於糧食不足的狀態下，金正恩的胃口卻偏好鵝肝、龍蝦、魚子醬等高級食材，除了會戴上自己的廚師團隊出差，吃飯前還會有專人測試菜餚是否遭到下毒。上等的食材就要配上價格高昂的酒類，他每年被預估花上2100萬英鎊（約8億元台幣）‘的價格購入洋酒，同時煙也只抽Yves Saint Laurent製造的名牌菸，一包售價31英鎊（約1178元台幣）；如同許多有錢人一樣，金正恩也有養馬的嗜好，根據俄羅斯海關的數據，2010到2019之間，他一共購進138匹純種馬，至少花了59萬美元（約1770萬元台幣）。

▲▼金正恩在白頭山（長白山）騎白馬。（圖／朝中社）

▲▼金正恩喜愛購買名車及養馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 金正恩喜愛購買名車。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
八點檔男星持毒失業半年遭酸「淪直播主」！最新近況曝光
豪撒1億買情趣內衣！金正恩極致奢華生活曝光..一包名菸竟要價
鄭明典下周三接任氣象局「代理局長」　未來繼續隨興發臉書
13歲少女載少年騎機車自撞！當場噴飛6米橋下重傷急救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

好想回家！印度18位工人藏身「水泥預拌車」　警察嚇呆...到底怎麼擠的？

快訊／安倍政府定調「全國緊急狀態延至31日」　最快明正式宣布

西方政府秘密研究外流！　澳媒引15頁文件直指中國「銷毀疫情證據」

南韓前奧運柔道銀牌國手涉性侵案遭逮　曾毆打女客自毀前途

豪撒1億「買情趣內衣」！金正恩「極致奢華生活」曝光　一包名牌菸竟要價上千元

新奈米防偽技術「照光就知道」　有商業機密…要仿請多努力

南韓闢謠：金正恩沒有動手術！　青瓦台握「關鍵證據」拒公開

擔心疫情二度爆發　法國將延長緊急狀態至7月24日

日本合掌村罕見封村　暫重返25年前寧靜

南韓連續半月日增20例↓！　6日起改行「生活防疫」鬆綁社交距離

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

曾之喬、劉品言世紀合體「我們是Sweety」　自虧：我們是史上跳舞最爛的女子團體

大陸漁船越界捕魚蛇行拒檢　海巡驚險追捕「跳船」逮6人

打拋肉用九層塔炒＋番茄是死罪！ 泰國人崩潰怒吼...網驚：以前吃錯了

警鈴狂響！三寶硬闖平交道卡中間 女伴急撐柵欄...他傻眼：白癡嗎？

Jennie直播BLACKPINK、GD都在！　網超興奮：要回歸了嗎

慶0確診！姓名有「玲、婷、豪」　購買AirPods耳機價格省888元

好想回家！印度18位工人藏身「水泥預拌車」　警察嚇呆...到底怎麼擠的？

快訊／安倍政府定調「全國緊急狀態延至31日」　最快明正式宣布

西方政府秘密研究外流！　澳媒引15頁文件直指中國「銷毀疫情證據」

南韓前奧運柔道銀牌國手涉性侵案遭逮　曾毆打女客自毀前途

豪撒1億「買情趣內衣」！金正恩「極致奢華生活」曝光　一包名牌菸竟要價上千元

新奈米防偽技術「照光就知道」　有商業機密…要仿請多努力

南韓闢謠：金正恩沒有動手術！　青瓦台握「關鍵證據」拒公開

擔心疫情二度爆發　法國將延長緊急狀態至7月24日

日本合掌村罕見封村　暫重返25年前寧靜

南韓連續半月日增20例↓！　6日起改行「生活防疫」鬆綁社交距離

東部外海地震…台東、南投天空高掛「地震雲」！「飛碟+野柳女王頭」也吸睛

中職／廖乙忠下週仍在先發輪值　萊福力有機會取代洋投

全國小學硬式棒球聯賽台南爭冠　黃偉哲勉勵小將全力以赴

桃機第三航廈拚「4度招標」　曝2外國營造大廠有意願參加投標

殺警案黨內不同調？柯文哲聲援法官醫師　民眾黨支持上訴挺基層警

好想回家！印度18位工人藏身「水泥預拌車」　警察嚇呆...到底怎麼擠的？

恐怖情人亮刀恐嚇女友　警一查是通緝犯！埋伏包抄拉下車壓制

182追焦團車聚大會師　歸仁警：帥氣也要兼顧行車安全與防疫

每天都有不同的標語！地表最可愛無菌環保袋　直中上班族和媽媽

殺警判無罪...嘉義地院電話遭灌爆！　警派員「擺攤」維安

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

國際熱門新聞

即／北韓突射槍彈「擊中南韓哨所」

金正恩瑞士留學　熱愛籃球像鄰家男孩

獨養8子！窮母「煮石頭湯」哄孩子有飯吃

金正恩右手腕內側多一道神秘疤痕

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

炒股8天賺千萬　老闆全分給員工

金正恩坐著抽菸　還搭車盤腿

川普擬找5國連署「要求譚德塞邀台出席WHA」　專家說話了

五眼聯盟報告揭中國隱匿疫情證據

金正恩「復活」沒事了？韓媒盤點四大致命危機

金正恩現身剪綵！網看背板日期嚇壞

金正恩重磅歸來！川普「一句話」網怒爆

北韓曝金正恩影片　走路姿勢僵硬

撒1億買情趣內衣！金正恩「極致奢華生活」曝光

更多熱門

相關新聞

南韓青瓦台：金正恩沒有動手術

南韓青瓦台：金正恩沒有動手術

北韓領導人金正恩神隱逾半月，1日出席肥料工廠竣工典禮的身影2日透過官媒曝光，破除他手術後病危的謠言。南韓青瓦台此前便堅稱，金正恩健康待在元山，3日也表示，目前判斷他並未接受外界所說的心血管手術。

北韓無預警彈襲哨所　南韓軍開槍回敬20發

北韓無預警彈襲哨所　南韓軍開槍回敬20發

國安局長比川普大嘴巴　范世平：洩金正恩狀況在520前特別敏感

國安局長比川普大嘴巴　范世平：洩金正恩狀況在520前特別敏感

金正恩「復活」沒事了？韓媒盤點四大致命危機

金正恩「復活」沒事了？韓媒盤點四大致命危機

金正恩右手腕內側多一道神秘疤痕

金正恩右手腕內側多一道神秘疤痕

關鍵字：

金正恩北韓

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「五一金正恩」怪怪的　王定宇：替身冒牌貨！

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

即／北韓突射槍彈「擊中南韓哨所」

750萬X6M新車狀況不斷！車吊2樓高嗆：BMW爛爛爛

台灣0確診破功！網友見案430旅遊史氣炸

快訊／全台有感！11：24規模5.9地震　最大震度4級

高雄清晨火警5人無生命跡象！一家都是醫生

周揚青「一個符號」酸爆愷樂！

羅志祥「危險對話」被挖出！

金正恩瑞士留學　熱愛籃球像鄰家男孩

高雄透天厝清晨火警！5人皆無生命跡象

快訊／11：24地牛翻身！　初判震度3級

「親吻病高燒7天」無藥醫　媽驚：沒親兒子

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

夫婦西非返台確診　空服：上機狂吃喉糖

更多

最夯影音

更多
疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光
蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

曾之喬、劉品言世紀合體「我們是Sweety」　自虧：我們是史上跳舞最爛的女子團體

曾之喬、劉品言世紀合體「我們是Sweety」　自虧：我們是史上跳舞最爛的女子團體

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面