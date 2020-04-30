瑞德西韋有效協助病患「康復速度加快31%」！白宮證實了

▲美國藥廠吉利德（Gilead）研發藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），試驗證明有效治療新冠肺炎。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國藥廠吉利德（Gilead）研發藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）進行臨床試驗，成功協助新冠肺炎患者康復時間加快31%。美國「國家過敏及傳染病研究所」所長佛奇（Anthony Fauci）29日白宮記者會中證實，藥品擁有「明確且顯著的積極效果」，未來將成為治療標準之一。

▲「瑞德西韋」（Remdesivir）試驗被證實有效縮短患者康復時間。（圖／路透）



根據《美聯社》報導，美國首度有重大研究證實，「瑞德西韋」可以有效治療新冠肺炎。根據試驗，1,063名病重住院的患者使用此藥物之後，康復時間縮短31％，與接受一般治療的對照組相比，接受治療時間從15天縮短至11天。

此外，使用藥物患者死亡率大約8％，對照組則是11.6％，但此數據差異不大，因此科學家還無法確定，瑞德西韋是否也能夠有效減少死亡病例。

▲美國「國家過敏及傳染病研究所」所長佛奇（Anthony Fauci）證實，瑞德西韋有效縮短患者康復時間。（圖／路透）

佛奇29日在白宮記者會上證實，瑞德西韋擁有「明確且顯著的積極效果」，「可以阻止這種病毒（新冠病毒）。這將會成為治療護理標準。」他提到，現行所有可能的治療方法，都將與瑞德西韋對照或者結合進行測試。

據了解，白宮方面目前仍沒有提到副作用的資訊。佛奇透露，瑞德西韋試驗的完整結果很快就會發表在醫學期刊上，最終數據可能還會有一點變化，但整體結論不會改變。

美國食品藥品監督管理局（FDA）發表聲明表示，已經與吉利德展開對話，希望能夠「在適當情況之下，盡快向患者提供瑞德西韋。」藥廠方面則說，他們正在提高產量，目標是在5月底時提供超過14萬個療程，10月提升至50萬以上，12月跨越100萬大關。

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