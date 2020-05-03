日本研究出第二波感染　來自歐洲變種病毒株

▲日本研究指出，國內第二波疫情可能源自於歐美入境旅客（圖／翻攝自日本感染症研究所官網）

記者羅翊宬／編譯

日本國內新冠肺炎疫情持續延燒，首相安倍晉三在4日不排除將「緊急事態宣言」期限延長1個月，而日本最新的一項研究指出，目前境內流行的第二波新冠肺炎病毒感染，罪魁禍首很有可能是從歐洲流入的變種病毒株。

《朝日新聞》在4月29日引述日本國立感染症研究所的研究結果，指出日本在3月以後爆發的第二波感染疫情，經分析病毒株後發現，其病毒株的基因序列已與第一波從中國大陸武漢流入的病毒株不太一致，研判可能是因為日本初期能有效控制1、2月來自中國的疫情，然而之後卻因反應過慢，造成歐美旅客和返國居民帶回第二波病毒，導致疫情擴散至全國。

據悉，國立感染症研究所從世界各國政府登錄的新冠肺炎患者資料庫中，針對其中4511名病患的病毒情報、基因特徵和來自日本國內的562名病患檢體進行比對後發現，從武漢出現、流行的病毒株約於1、2月進入日本後獲得控制；然而從武漢變異、並在歐洲大流行的病毒株早就隨著從歐美入境旅客流入日本境內，造成感染途徑不明的病例數數大幅提升，病毒在城市中擴散。

專家發現，新冠肺炎爆發初期時，境內多起群聚感染個案和鑽石公主號郵輪內的感染者，其病毒株基因序列和1月武漢檢測出的病毒關係密切，然而3月後卻早已檢測不出該類型病毒；反而3月發生的第二波疫情病毒株上的基因序列，和歐洲流行的病毒株較接近。

報導指出，此項分析可助於預測未來第三、四波疫情，有效防範於未然。

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