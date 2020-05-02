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台南山上區「謝天二號橋」謝土通車　黃偉哲感謝嘉邑行善團造橋鋪路

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▲台南市長黃偉哲等人出席山上區謝天二號橋2日完工通車，將嘉惠居民通行安全往來便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲等人出席山上區謝天二號橋2日完工通車，將嘉惠居民通行安全往來便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市山上區謝天二號橋2日順利完工通車，嘉惠居民通行安全往來便利，台南市長黃偉哲、嘉邑行善團蔡萬華理事長、捐助人陳秀鳳女士，一同出席謝天二號橋謝土通車典禮。

▲台南市長黃偉哲等人出席山上區謝天二號橋2日完工通車，將嘉惠居民通行安全往來便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲感性表示，橋樑的完成仰賴眾人的善行義舉，對嘉邑行善團的付出與用心致上由衷的感謝，很高興即便日後雨季來臨，居民不但行得便利，生命財產安全都能獲得保障。郭國文立委與林志展議員也蒞臨現場與行善團成員一一致意表達感謝。

▲台南市長黃偉哲等人出席山上區謝天二號橋2日完工通車，將嘉惠居民通行安全往來便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，謝天二號橋的順利通車仰賴各方合作，迄今完工可望造福平陽與玉峯二里的居民，感謝嘉邑行善團的大力襄助，橋樑的完工通車對居民的日常生活出入與維持農產產銷運作都深具意義。

▲台南市長黃偉哲等人出席山上區謝天二號橋2日完工通車，將嘉惠居民通行安全往來便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

山上區公所表示，嘉邑行善團目前已援建全台615座橋樑，謝天二號橋為第598座橋。原名中平二號橋的謝天二號橋，位於平陽里及玉峯里交界，為鄰近居民出入、農作物運輸的必經之路。但因玉峯里地理位置逢曾文溪及菜寮溪環繞，而原橋樑高度較低，每逢大雨就因支流水位過高造成橋面淹水，必須進行封橋封路，嚴重影響民眾通行及生命財產安全；為改善該區域道路通行，經市府團隊多方努力，後與嘉邑行善團合作，興建單孔箱涵改善橋樑並將橋樑高程提高1.5M，總工程費用，由嘉邑行善團出資約212萬，餘由農業局補助439萬，未來里民往來與農產運輸不再因菜寮溪支流水位高漲造成道路中斷，更提昇玉峯里防災救護之功能。

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