6月嬰慘被「拔甲斷骨」凌虐！獲救4年後回原生家庭再現新傷　保母急喊：SOS

▲台南男童回原生家庭再傳受虐，身上出現新傷，保母向鄭佳欣議員陳情求助，要求社會局儘速展開調查，若有受虐之虞，先將男童緊急安置於安全處所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南再傳男童受虐，男童在6個月大時疑因遭虐，導致顱內出血緊急送醫，當時右腿骨折、右腳拇趾指甲被拔掉、雙手十指指甲夾傷，出院後委由曾姓保母照顧，未料2020年3月社工「評估」後，讓男童重回原生家庭，結果不到1個月，男童身上又出現新傷，曾姓保母極度擔心男童再度受虐，緊急求助民眾救援。

曾姓保母指控表示，男童2015年11月出生於高雄茄萣，2016年5月由救護車緊急送台南奇美醫院開刀，原因為顱內出血，男童入院時顱內出血、右腿骨骨折、右腳拇趾指甲被拔掉、雙手十隻手指甲都被夾傷，傷勢相當嚴重。醫院懷疑有受虐女而通報台南市社會局查處，台南市社會局並轉報高雄市社會局查處。

男童2016年6月4日由曾姓保母及黃姓社工接出院，當時黃姓社工疑不想處理此案，急著要將男童再送回原生家庭，然經高雄市社會局討論決定，輾轉委由曾姓保母照顧男童，男童在曾姓保母妥善照顧及固定回診、復健下，逐漸回復成活潑快樂、有笑容的孩子。而男童原生家庭也搬到台南市居住。

2016年6月出院至2020年3月6日，男童都是由曾姓保母照顧，今年台南市社會局張姓社工評估，讓男童返回原生家庭，理由是「男童父母開始有存錢，原生家庭有進步」，結果，男童返回原生家庭不到1個月，男童身上又開始有傷，包括耳朵被捏瘀青，或是腳出現瘀傷，男童現在變得不敢正眼看人，與之前完全不同。

曾姓保母表示，男童自出院後，因腦部受傷須接受長期復健，在男童2歲時，更發現他以斜眼看東西，檢查後得知，男童因腦部受傷，導致不可逆的右眼「內斜視」，只能以正常的左眼「斜的」看東西。

曾姓保母指出，男童父親從事水泥工臨時工，母親無業，領有中度身心障礙手冊，男童原生家庭是「超高風險家庭」，男童為緊急安置的受虐兒，卻因社工離譜的評估報告，2020年3月6日結案，再讓男童返回原生家庭的受虐環境。

▲男童在6個月大時疑因遭虐，導致顱內出血緊急送醫，當時男童右腿骨骨折、右腳拇趾指甲被拔掉、雙手十指指甲夾傷。

曾姓保母也說，男童母親在家對孩子們的管教都是打罵、怒吼，且人前人後，說一套做一套，根本不是社工表面看到的模樣，男童排行老三，因為腦傷關係導致學習遲緩、情緒容易失控，因此男童媽媽一直說他不乖、將鞋子、碗、玩具從住家7樓往樓下丟的脫序行為，但這種行為在她照顧期間，完全沒發生過這些情形。

曾姓保母痛批，怎以說有存錢就叫進步？重要的是要看有沒有能力妥善照顧孩子，而不是給孩子吃飽就好，應該各方面評估修件都符合準，才能讓孩子返家，不然孩子受虐緊急安置，而後經評估後返回原生家庭生活，結果沒多久又受虐再度緊急安置，這樣的惡性循環為何一直存在？市府相關單位有沒有想過這些孩子被施虐時的那種恐懼、害怕、無助的感受嗎？難道又要發生不幸事情，才願意重視嗎？曾保母難過地說，男童原本是隻快樂的小孩，嘰嘰喳喳在你身邊講話、玩耍，不料回去原生家庭不到1個月，變成身上又開始出現傷痕，且已經不敢正眼看人。

台南市議員鄭佳欣接獲曾姓保母陳情求助後，立即要求台南市社會局儘速展開調查，若有男童有受虐之虞，應先將男童緊急安置於安全處所；社會局局長陳榮枝獲悉此事大為驚訝，經初步了解，陳榮枝認為社工的評估報告的確需再重新審視是否屬實，同時緊急指示，立刻對此案進行相關調查。

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