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2020白河蓮花節開幕結合母親節表揚　黃偉哲示範蓮子湯料理行銷觀光特產

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▲台南市長黃偉哲出席「2020白河蓮花節」，並與模範母親賴美環女士，現場示範製作蓮子甜湯與熬煮蓮藕茶，及一一與模範母親合照留念，祝福媽媽們佳節愉快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席「2020白河蓮花節」，並與模範母親賴美環女士，現場示範製作蓮子甜湯與熬煮蓮藕茶，及一一與模範母親合照留念，祝福媽媽們佳節愉快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020白河蓮花節」首度與模範母親表揚活動溫馨舉辦，台南市長黃偉哲2日出席開幕典禮，除了強調市府已做好防疫措施，歡迎大家來到台南遊玩走逛，並與模範母親賴美環女士，現場示範製作蓮子甜湯與熬煮蓮藕茶，及一一與模範母親合照留念，祝福媽媽們佳節愉快，身體康樂，現場氣氛和樂融融，充滿溫馨。

▲台南市長黃偉哲出席「2020白河蓮花節」，並與模範母親賴美環女士，現場示範製作蓮子甜湯與熬煮蓮藕茶，及一一與模範母親合照留念，祝福媽媽們佳節愉快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，防疫期間，鼓勵民眾適度外出進行休閒活動，蓮花季將從5月開始進入賞花活動，適逢母親節前夕，很高興能藉著蓮花節的活動，致贈火鶴花表達對母親們的敬意與祝福，更歡迎闔家一起出遊賞荷品蓮，品嚐與選購台南在地的優質農特產。

▲台南市長黃偉哲出席「2020白河蓮花節」，並與模範母親賴美環女士，現場示範製作蓮子甜湯與熬煮蓮藕茶，及一一與模範母親合照留念，祝福媽媽們佳節愉快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲與多位模範母親、熱情的民眾合照後，也趕往新市區的模範母親表揚典禮，再次表示做好防疫措施的前提下，希望能藉著一年一度的母親節對媽媽們表達滿滿的感謝與祝福。賴惠員委員、張世賢、劉米山、蔡育輝、沈家鳳及李宗翰議員也紛紛來林初埤參與白河蓮花節活動，獻上對母親們的祝福。

▲台南市長黃偉哲出席「2020白河蓮花節」，並與模範母親賴美環女士，現場示範製作蓮子甜湯與熬煮蓮藕茶，及一一與模範母親合照留念，祝福媽媽們佳節愉快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河區公所表示，防範疫情，白河區公所設置單一出入口，並要求與會者採實名制並配戴口罩、量測體溫與保持社交距離。為推廣觀光與台南農特展，鄰近行政區聯合行銷跨區商品，將東山咖啡、柳營鮮奶與蓮藕茶混搭出防疫消暑時尚新飲品，歡迎大家嚐鮮。

▲台南市長黃偉哲出席「2020白河蓮花節」，並與模範母親賴美環女士，現場示範製作蓮子甜湯與熬煮蓮藕茶，及一一與模範母親合照留念，祝福媽媽們佳節愉快。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲出席「2020白河蓮花節」，並與模範母親賴美環女士，現場示範製作蓮子甜湯與熬煮蓮藕茶，及一一與模範母親合照留念，祝福媽媽們佳節愉快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於蓮花節首度與母親節表揚活動結合，白河區公所今年特別準備火鶴花束和在地當令食材製作的「無毒有藕」風味便當致贈模範母親。活動會場除了展示蓮子餐與蓮花茶席外，並有蓮花寫生、攝影比賽、蓮田邊的野餐、畫荷扇、品嚐蓮子料理、農村巡禮等一系列豐富活動，參與民眾可盡情欣賞蓮的美感和感受品茶的藝術。

▲台南市長黃偉哲出席「2020白河蓮花節」，並與模範母親賴美環女士，現場示範製作蓮子甜湯與熬煮蓮藕茶，及一一與模範母親合照留念，祝福媽媽們佳節愉快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「蓮花季專區」是公所特別在官方網站上設置提供遊客查詢最新花況，透過旅遊地圖與周邊商家餐廳和景點的連結，讓民眾有多樣和多元的資訊管道，官網也提供各商家聯絡資訊，更詳細豐富的活動內容請上白河區公所官網查詢，或是電話洽詢白河區公所06-683-1405。

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