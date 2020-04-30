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尖山埤江南渡假村　為台南第二家環保標章旅館

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▲台南市柳營區尖山埤江南渡假村，近日取得銅級環保標章旅館，為為台南第二家環保標章旅館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市柳營區尖山埤江南渡假村，近日取得銅級環保標章旅館，為為台南第二家環保標章旅館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在繼2019年台南市環保局輔導劍橋大飯店台南館取得環保標章旅館後，近期又傳出好消息，位於柳營區尖山埤江南渡假村近日也取得銅級環保標章旅館，為目前全台35家環保標章旅館之一！

▲台南市柳營區尖山埤江南渡假村，近日取得銅級環保標章旅館，為為台南第二家環保標章旅館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，江南渡假村以實際的行動力支持環保、響應環保，2015年成立「尖山埤環境學習中心」，在2017年取得環境教育設施場所認證，以渡假村結合環教中心成為住宿型環境教育場所，同時以環境教育為本、以「守護淺山」為目標，展開一系列的保山行動、保水行動、保文化行動，提供環境教育課程服務，開辦環境行動駐站在各場域進行推廣，最近才剛入圍第7屆國家環境教育獎決審，對於環保不遺於力，值得嘉許！

▲台南市柳營區尖山埤江南渡假村，近日取得銅級環保標章旅館，為為台南第二家環保標章旅館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑說，環保標章旅館認證，分成金銀銅3個等級，每3年就需重新申請認證換發新證，審查要件必須符合環保署所訂定之環保相關規範，如節能措施、省水措施、污染防治、綠色採購…等，1年內無違反環保法規處罰紀錄，落實每項訂定標準，才能獲此殊榮。尖山埤江南渡假村除取得銅級環保標章，對於未住宿者，環保集點會員使用綠點亦能折抵渡假村門票費用。

環保局期許透過劍橋大飯店以及尖山埤江南渡假村環保標章旅館典範，能讓更多旅宿業者願意一同響應環保標章理念，鼓勵民眾住宿時自備盥洗用具及續住不更換床單、毛巾，提升民眾綠色生活理念。

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