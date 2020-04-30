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51連假快來了　台南學甲、麻豆警觀光景點宣導防疫

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▲51勞動節連續假期共3天，台南市學甲分局、麻豆分局，將動員警力在自已轄內觀光景點進行交通管制疏導及防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲51勞動節連續假期共3天，台南市學甲分局、麻豆分局，將動員警力在自已轄內觀光景點進行交通管制疏導及防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

51勞動節連續假期共3天，預估自5月1日當天起至5月3日外出旅遊人車增多，台南市學甲分局、麻豆分局，將動員警力在自已轄內觀光景點進行交通管制疏導及防疫宣導，希望大家來台南高興玩平安歸。

學甲分局對於轄內「北門遊客中心園區」、「井仔腳鹽田」、「南鯤鯓代天府」、「頑皮世界野生動物園」、「學甲慈濟宮中正商圈」等景點及台84線快速道路各交流道，將視當日車流狀況機動派遣警力，前往車流較多路口，進行交通疏導管制措施，維持行車順暢；另該分局為提醒連假期間前來旅遊的民眾，注意防疫的各項措施，於5月1日在學甲區慈濟宮中正商圈，特別襄請轄內頑皮世界的藪貓玩偶與民眾宣導防疫措施：前往人潮較多的風景區，除自身應佩帶口罩，與他人也盡量保持1公尺以上之社交安全距離，以降低群聚感染與傳播的機會，保護自己也保護他人。

51連續假期期間學甲分局轄區重要道路施工如下：台17線五王大橋：請依替代道路改行台61線北門交流道轉台17線北上前往代天府，並由同路線駛離，以避開該施工路段。北門區永隆橋：請依替代道路改行台17線北門遊客中心方向進入，以避開該施工路段。學甲分局分局長洪頂力貼心提醒，行經施工路段應遵守現場管制、減速慢行，並依現場員警及交管人員指揮、引導行進，耐心行駛。同時呼籲遊客勿將財物、皮包等貴重物品放置於車內，以免引發歹徒覬。

▲51勞動節連續假期共3天，台南市學甲分局、麻豆分局，將動員警力在自已轄內觀光景點進行交通管制疏導及防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲51勞動節連續假期共3天，台南市學甲分局、麻豆分局，將動員警力在自已轄內觀光景點進行交通管制疏導及防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局指出，51連假在即，烏山頭水庫、湖境渡假會館為中央流行疫情指揮中心列管之國家級警示風景區，為避免51連假遊客人潮眾多，恐引發群聚感染，烏山頭水庫風景區於4月30日上午10時在該園區實施「防疫緊急應變處置演練」，演練內容為多名居家檢疫者偷跑入園，於數日後被發布為確診案例之應變處置，烏山頭水庫同時邀請麻豆警分局派員配合執行演練，鑒於51連假人車潮將湧入，麻豆警分局也結合本次演練，由該分局副分局長謝岳昇、交通組巡官莊東霖、湖山派出所所長陳旭坤進行交通安全宣導，雙方攜手合作，將防疫工作與交通安全宣導工作效能發揮到最大。

▲51勞動節連續假期共3天，台南市學甲分局、麻豆分局，將動員警力在自已轄內觀光景點進行交通管制疏導及防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲51勞動節連續假期共3天，台南市學甲分局、麻豆分局，將動員警力在自已轄內觀光景點進行交通管制疏導及防疫宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆警分局長楊慶裕表示，51連假於尖峰時段在各易壅塞路段規劃交通崗疏導外，針對烏山頭水庫風景區及湖境渡假會館將每2小時實施車輛及人潮觀測，掌握交通車流狀況，防疫期間各項交通疏導工作不停滯，連假期間，呼籲民眾前往各菜市場、夜市、廟宇等人潮易聚集地，應配合中央流行疫情指揮中心及台南市政府政策，遵守室內1.5公尺、室外1公尺以上社交安全距離，戴口罩，勤洗手並注意咳嗽禮節，預先做好防範措施，避免群聚感染風險，共同維護國內防疫安全。

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