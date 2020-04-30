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黃偉哲與60家旅宿業者早餐會　邀請全民51連假安心遊台南

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▲台南市長黃偉哲邀集60家台南旅宿業者早餐會，聆聽業者心聲與對紓困暨振興的想法列為日後方案參考外，歡迎全民51連假安心遊台南拿商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲邀集60家台南旅宿業者早餐會，聆聽業者心聲與對紓困暨振興的想法列為日後方案參考外，歡迎全民51連假安心遊台南拿商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府防疫為重兼顧民生經濟，為降低新冠肺炎造成的觀光旅宿衝擊，台南市長黃偉哲30日邀集60家台南旅宿業者早餐會，並宣達51連假安心遊台南的措施，會中聆聽業者心聲與對紓困暨振興的想法列為日後方案參考外，歡迎全民遵守防疫作為，51連假安心遊台南拿商品。

▲台南市長黃偉哲邀集60家台南旅宿業者早餐會，聆聽業者心聲與對紓困暨振興的想法列為日後方案參考外，歡迎全民51連假安心遊台南拿商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，萬事莫如防疫急，在大家齊心防疫確保安全的前提下，市府也必須兼顧民生經濟，與旅宿業者攜手努力拚觀光，將受疫情影響的產業衝擊降到最低，希望能藉著送一波台南特色或台南限定的文創商品，讓民眾遊覽台南景點之餘，更能透過打卡分享兌換有祝福意義的商品，市府會確實做好人流管控與疏散，誠摯邀請大家在51連假時能戴口罩、勤洗手與保持社交距離，來善盡防疫作為的台南市旅遊住宿。

▲台南市長黃偉哲邀集60家台南旅宿業者早餐會，聆聽業者心聲與對紓困暨振興的想法列為日後方案參考外，歡迎全民51連假安心遊台南拿商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，中央與地方政府均是抱持防疫優先的考量來盡力保持眾人生活如常與維持經濟活動，1968APP的功用主要作為景點處的人潮提示，樂觀其成與感謝中央對APP功能的再修正，今台南市政府也贈送999支火鶴到中央疫情指揮中心，一方面感謝防疫單位百日的辛苦，一方面也藉著火鶴諧音的美好意義，祝福一切都好，歡迎大家多多支持國產花卉。

觀旅局表示，交通部日前推出「1968」APP，將會就景點的人潮狀況標示紅黃綠色：綠燈表示遊客不多、黃燈表示遊客略多、紅燈表示擁擠，以方便民眾出遊前查詢燈號以避開人潮擁擠的紅色景點，台南共有29處羅列全國234個景點其中，歡迎民眾安心前往台南的綠色暨黃色景點賞遊走逛，市府會做好人潮的疏散管控。

▲台南市長黃偉哲邀集60家台南旅宿業者早餐會，聆聽業者心聲與對紓困暨振興的想法列為日後方案參考外，歡迎全民51連假安心遊台南拿商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局強調，台南市各風景區景點皆已做好防疫準備，呼籲民眾戶外走訪也應保持社交距離、勤洗手及將口罩戴好戴滿來參加五一連假安心遊台南的活動，凡於五一連假期間走訪列入「1968」的台南29處景點，上傳戴好口罩與景點拍照打卡的照片，並標註「#51連假我來台南安心遊」，即可憑上開戴口罩拍照打卡的臉書畫面，至觀旅局8處旅服中心、文化局6處售票古蹟景點，以及虎頭埤風景區、奇美博物館、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、烏山頭風景區等20處（售票景點需另出示當日購票票卷），兌換限量3000份的古蹟限定商品1包。


列入交通部公告之29處景點名單：關子嶺、頑皮世界野生動物園、德元埤荷蘭村、尖山埤江南渡假村、學甲慈濟宮中正商圈、烏山頭水庫、湖境會館、安西夜市、善化夜市、虎頭埤風景區、國宅夜市、同安夜市、復華夜市、文賢商圈花園夜市、赤崁樓、永樂市場、水仙宮市場、台南中正海安商圈、公有零售市場保安市場、小北觀光夜市、樺谷夜市、武聖夜市、小北成功夜市、安平老街(延平老街)、安平漁港、安平劍獅假日夜市、大東夜市、十鼓仁糖文創園區及奇美博物館

51連假台南29處景點戴口罩打卡贈送古蹟限定商品兌換處名單：台南火車站旅遊服務中心、台南航空站旅遊服務中心、原合同廳舍旅遊服務中心、高鐵台南站旅遊服務中心、台南左鎮化石園區旅遊服務中心、新營火車站旅遊服務中心、無米樂旅遊服務中心、德元埤旅遊服務中心、赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、１６６１台灣船園區、山上花園水道博物館、億載金城、虎頭埤風景區管理所（售票口）、奇美博物館（服務台）、頑皮世界（服務台）、尖山埤江南渡假村（大廳櫃台）、烏山頭風景區（辦公室）、關子嶺大成殿（嶺頂資訊站）。

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