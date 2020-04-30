台南新化高中學生128人集體肚子痛腹瀉　衛生局派員調查團膳

記者林悅／台南報導

台南市衛生局4月29日下午接獲國立新化高級中學通報校內學生群聚腹瀉事件，共一年級8名、二年級107名及三年級13名共128名學生，從28日晚上至29日中午，陸續出現腹痛、腹瀉等腸胃不適症狀，衛生局隨即採檢體進行調查，截至29日傍晚，多數學生症狀都已緩解。

▲台南新化高中發生學生群聚腹瀉疑食物中毒事件，台南市衛生局派員調查，並檢集相關檢體送驗，以釐清原因。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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國立新化高級中學共有1236位學生，三個年級分別由三家不同團膳廠商供應，台南市衛生局派員至該校及供應該校午餐的三家團膳供應商進行調查，針對團膳作業場所環境衛生缺失責令限期改正，並就學校及團膳供應商留存的食餘檢體及相關工作人員進行採樣送驗，以利釐清事件發生原因。

衛生局提醒，即將進入夏季的天氣型態，各地高溫可達30度以上，團膳業者應注意供應餐食之保存及運送時的溫度及時間，學校也應特別加強廚房工作人員個人衛生及食品保存管理，確保學生飲食安全。若經檢驗及調查結果認判定為病原性微生物所引起食品中毒，依違反食品安全衛生管理法第15條規定，將處6萬元以上2億元以下罰鍰，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄。

衛生局亦呼籲食品業者務必做好自主管理，如出現身體不適症狀請勿從事食品接觸業務，並遵守預防食品中毒的五要原則：1、要洗手：調理食品前後都需澈底洗淨，有傷口要先包紮。2、要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。3、要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。4、要澈底加熱：食品中心溫度超過70℃細菌才容易被消滅。5、要注意保存溫度：低於7℃才能抑制細菌生長，室溫不宜放置過久。

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