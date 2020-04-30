黃偉哲送陳時中火鶴花盼疫情「乎好」　指揮中心籲母親節改送這個





▲台南市長黃偉哲送花至疾管署。（圖／記者宋良義攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣新冠肺炎疫情已連續多天零確診，台南市長黃偉哲特別送火鶴花給中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及防疫人員，表達對於防疫成功的感謝。火鶴花在今（30日）日中午左右抵達指揮中心，指揮中心也分送給媒體每人一朵分享心意。

指揮中心副指揮官陳宗彥在今天記者會前特別為地方政府「託播」一則消息，他說，今天的火鶴花是來自台南花農的感謝，火鶴花的產地在台灣的台南跟高雄，台南花農為感謝指揮中心跟媒體的辛苦，今天特別準備火鶴花過來。

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▲台南市長送花至疾管署。（圖／記者宋良義攝）

陳宗彥也說，火鶴花的花語是感恩、感謝還有熱情，花季又剛好在四月底五月初開始，過去母親節大家習慣送康乃馨，其實火鶴花是台灣本土的花，所以也可以在母親節送感謝母親的花，台南花農希望大家多多喜歡台灣的花。

黃偉哲在臉書上表示，台南六甲區的火鶴花國際知名，總是擔任外銷健將，日前他特地帶著火鶴花與總統見面，向總統報告台南與中央會齊心合作，站在防疫第一線，為市民開創更多的未來發展。

黃偉哲也說，火鶴花的花語是熱情、關懷與祝福；花形似愛心，如同台灣人彼此關愛的一顆心。「偉哲帶著這一份心意送給小英總統，用台南火鶴，祝福台灣乎好」。

▼台南市長黃偉哲送火鶴花給指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

